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【新股IPO】藍月亮6993孖展暫錄605億超購61倍、國際配售已足額　提前結束國際配售

新股IPO 14:01 2020/12/08

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藍月亮將於12月4日招股。

藍月亮 （新上市編號：06993） 明日截止招股，一手（500股）入場費為6646元。市場消息傳出藍月亮計畫在今日（8日）下午5時提前結束國際配售。多間券商表示已為藍月亮預留超過千億元孖展額度。截至周二（8日）下午2時，多間券商合共借出605.7億元孖展，超額認購61.6倍，當中富途借出125.9億元，耀才借出105億元，輝立借出88億元。

認購藍月亮前，有甚麼需要知道？【下一頁】

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耀才：認購人數有機會超越京東健康

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，藍月亮有中國P&G之稱，是次招股上市是非常吸引，認為藍月亮為今年最後一隻較有吸引力的新股。

他表示，過去三年持續有盈利，且每年穏步上升，又認為京東健康 （新上市編號：06618） 的資金剛好回籠，相信吸引不少投資者認購，又料認購人數有機會超越京東健康。

藍月亮與高瓴資本有何關係？【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，凍資逾5600億的京東健康及時回籠，回籠資金可以再抽藍月亮，預料銷情更加火熱。他表示，若京東健康首掛表現造好，有機會吸引更多投資者認購。

耀才預留最多350億孖展額度、輝立預留超過150億孖展額度、大華繼顯預留200億孖展額度、信誠預留150億孖展額度、凱基預留100億孖展額度。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元

相關文章：【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展661億元超購104倍　國際配售提早截飛

責任編輯：謝卓榮

香港股票 藍月亮集團（06993） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 孖展 IPO

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