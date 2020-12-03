【2021展望】摩根資產管理：本港明年經濟增長4.8％　未來半年看好金融 物流 出口

摩根資產管理預期，本港今年GDP將收縮5.7%，但明年將回復增長4.8%，未來3至6個月看好金融、物流及出口等板塊。

該行亞太區首席市場策略師許長泰表示，即使香港經濟明年有4%至5%反彈也不算強勁，仍然未重返新冠肺炎前的水平。他預計明年年初經濟復甦步伐緩慢，如果疫苗研發進度良好，再加上與部分地區通關，到明年年中香港旅游業及經濟復甦才會開始加快。

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港股市場方面，他指出，未來3至6個月看好金融、物流及出口等行業；通關後則看好地產、租務、零售、旅游等與本地消費相關的行業。

對於近期出現的配股潮，他表示，從樂觀角度看，是因為公司認為未來前景改善，期望准備多一點資金發展；從悲觀角度看，是公司趁眼下股價高配股，可取得較高集資額。他個人傾向於樂觀的看法，因為配股集資公司中不少為增長型公司。

此外，摩根資產管理預期，美國經濟今年倒退3.6%，明年增長2.8%；中國經濟今年增長2%，明年增長8.6%；香港經濟今年收縮5.7%，明年增長4.8%。

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記者：李兆明