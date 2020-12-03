【美股焦點】美參眾兩院通過《外國公司問責法案》　中概股或現退市危機

美國衆議院於本周三 (2日) 通過《外國公司問責法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act)，要求在美上市的外國企業，必須遵守美國的審計標凖，否則可退市處理。參議院已於今年五月通過此案，今次又獲衆議院議員一致口頭通過，下一步將呈往白宮，等待總統特朗普(Donald Trump)簽署後即可生效。

法案賦予上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 權力，可對外國公司進行審計，另外亦要求在美上市的外國企業披露其與外國政府的關係，包括是否被外國政府持有等。法案生效後，外國企業要在三年内履行相關要求，否則將會被除牌。

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分析認爲，該法案主要針對中資企業，這意味着法案生效後，將嚴重影響在美上市的中概股。因涉及國家機密等問題，中國政府目前禁止任何人士將中國公司的審計底稿帶離中國，包括傳送至境外人士或企業。中國曾於今年3月修訂《證券法》，其中第177條表明「境外證券監督管理機構不得在中國境內直接進行調查取證等活動」及「任何單位和個人不得擅自向境外提供與證券業務活動有關的文件和資料」。不過，中國證監會副主席方星海在11月曾經表示：「中國海外上市公司會計制度問題，並不是一個無法解決的問題，需要雙方有良好的意願。」

由於法案獲得民主共和兩黨一致通過，市場料拜登 (Joe Biden) 上任後，相關政策亦不會有太大改變。若中美在此問題上僵持不下，中概股或於三年后面臨被迫退市，如若另覓市場上市，港股市場或將因而受惠。

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