瑞信：對明年港股維持正面看好地產股　中概股回歸利好港股

▲ 瑞信對明年港股看法正面，看好地產股。

瑞信中國股票策略主管黃翔於綫上會議表示，對明年香股看法正面，港股估值仍較低，港股對外圍環境比較敏感故較為波動，不認為政治因素及本地經濟疲弱會對港股造成負面影響，當中看好地產板塊，因持續低息率環境、政策風險少及相關股份估值低。

華興資本稱香港是中概股優先選擇上市地點，詳情【下一頁】

美國審議中概股影響不大

黃翔表示，雖然香港本地公司在指數權重明顯降低，但隨著內地公司不斷赴港上市、中概股回流，增加與內地資本市場互聯互通，港股將持續受惠中國投資者的資金流入。其次，中國投資者更加成熟，投資將從增長股份轉向價值股份，相信明年港股續受歡迎。

美國上市的中概股面臨監管風波，黃翔認為對其影響不大，股價波動主要原因是企業業績下滑。該行早前也發報告提到，中概股有多個選擇，可以在內地或者香港第二上海，而相關法案通過，不會對中概股回港第二上市造成影響。對比美國資本市場，香港在流動性尚存不足，但情況正在改善，在過去半年，也有不少成功案例，未來期待有更多中概股回歸。

拜登上任將提高經營環境可預測性及透明

另外，瑞信亞太區股票策略聯席主管Dan Fineman指，拜登上台並不會比現任美國總統特朗普對中國經濟或市場友好，因拜登傾向與美國盟友日本、韓國等建立統一戰線，而非單方向採取行動。不過，拜登政府會帶來更為可預測及透明的經營環境，這對亞洲出口商而言尤為關鍵。

他續言，實際上，在中美貿易戰期間，擾亂貿易格局的並非是關稅本身，而是政策的風險及不確定性。但他預計，拜登上任後不會取消向中國征收關稅。

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編輯：陳華