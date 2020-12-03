  • 17°C
香港時間 : 20201203日 (四) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google被指控非法監視員工行為　違反美國勞動法

科技 18:40 2020/12/03

分享：

美國勞資關係委員會（NLRB）提交一份訴訟指出，Google被指抵違反美國勞動法規定，對組織抗議示威活動的員工進行非法監視，隨後再進行解僱。

近年來，Google多次陷入職場醜聞。最近，據美國勞資關係委員會（NLRB）提交一份訴訟指出，Google被指抵違反美國勞動法規定，對組織抗議示威活動的員工進行非法監視，隨後再進行解僱。

早於2019年，前Google員工Laurence Berland及Kathryn Spiers，因不滿公司文化而參與組織員工示威活動，並計劃成立工會，為員工爭取工作權益。Google表示，由於該兩名員工違反數據安全以及員工行為守則，因此決定解僱他們。二人均對於Google的做法感到不滿，認為此舉是打壓員工的反抗聲音，更將此事告上法庭。

＜＜Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　

＜＜Google Play香港2020年度排行榜　健身App疫下崛起

據外國媒體報道，美國勞資關係委員會認為，兩名被解僱的員工並沒有任何不當行為，並指Google非法訪問員工日程表及內部文件的行為，已對員工構成非法監視，更違反美國勞工法。Google表示，公司一直支持內部的溝通文化，不但對員工非常信任，而且重視資訊安全問題。是次引起爭議的員工，涉及嚴重違反公司政策，並違反公司與員工之間的信任。

責任編輯：李寶如

相關文章

【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因
2020/11/30
【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因
【8K YouTube】Android TV版YouTube更新　支援播放8K影片
2020/11/27
【8K YouTube】Android TV版YouTube更新　支援播放8K影片
【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品
2020/11/27
【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品
Google印度展開試驗　推玩任務賺錢App
2020/11/26
Google印度展開試驗　推玩任務賺錢App
作業系統 請願示威 媒體 美國 Google

下一篇文章

【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新功能】WhatsApp更新Wallpaper功能　可為每個對話設定不同背景
【新功能】WhatsApp更新Wallpaper功能　可為每個對話設定不同背景
iPhone 12電量不尋常下跌　待機狀態每小時減4%
iPhone 12電量不尋常下跌　待機狀態每小時減4%
【Switch】任天堂官方公布　Switch消毒指南
【Switch】任天堂官方公布　Switch消毒指南
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
小米第三季銷量超越蘋果　來年挑戰華為最佳年度銷量
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　
Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays　