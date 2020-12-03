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【弦雅價單】最平折實385萬　最貴不用600萬　佳兆業集團：西九震撼價推出

股樓投資 15:22 2020/12/03

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佳兆業集團與宏達控股合資發展，位於醫局街的迎盤「弦雅」公布首張價單，涉及30伙單位，以最高折扣計，最平一伙為5樓E室，實用面積214平方呎，折實價只約385.13萬元。佳兆業海外集團客戶及營銷部助理總經理王倩說，首批單位開價有折讓，以「西九震撼價」推出，又指日後可能加價再推，而展銷廳及示範單位將於12月4日下午六時開放，最快下周賣樓。  

首張價單共涉30伙，開放式佔19伙、一房佔11伙，實用面積由212平方呎起，至最大294平方呎，價單售價由453.1萬元起，至最貴705.6萬元，實用呎價約21,173元至24,835元。若以最高折扣計，折實價由385.13萬元起，至最貴599.76萬元，折實呎價則約17,997元至21,109元。 

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【內房佳兆業在港頭炮】長沙灣弦雅登場　最細189呎起　部分開放式單位設鑽石廳【下一頁

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，首張價單全數單位折實價低於600萬元，當中19伙折實售價更低於450萬元，正乎合現時香港的剛性需求，而項目折實入場費更低見385萬元，是港九過去一年一手入場費新低，料首張價單單位可全數沽清。

他又說，新一份施政報告上星期出爐，未有為樓市減辣，顯示政府認為住宅樓市沒有下跌壓力，未有救市需要，終極目標仍然是增加土地房屋供應，令樓市穩健發展，對後市起正面作用，買家置業信心增強。他續說，樓市基礎因素好，如低息環境持續、香港土地供應長期短缺等，樓價的抗跌力始終比其他投資工具強，而上月一手住宅成交量，更創20個月新高，反映市場購買力龐大，買家仍有意入市。

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撰文 : 黃卓賢

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