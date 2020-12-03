【聖誕節】荷里活廣場推聖誕驚喜倒數月曆　1分鐘贏走現金券冰糖官燕

▲ 荷里活廣場將於12月7日至12月25日，推出「聖誕驚喜倒數月曆」，完成指定遊戲就有機會獲得Marks & Spencer指定白酒及50元現金禮券等禮品。（荷里活廣場提供圖片）

荷里活廣場將於12月7日至12月25日，逢周一至周五推出「聖誕驚喜倒數月曆」活動，不用1分鐘就有機會免費獲得合共逾2,000份禮品，包括現金禮券、冰糖官燕、面膜、蜂蜜等。

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參加者只需要到活動網站註冊帳戶，然後於活動期間每日中午12時登入遊戲網址，成功完成指定遊戲步驟，就有機會獲得當天的聖誕驚喜獎賞，包括Marks & Spencer指定白酒及50元現金禮券、三聯書店100元現金禮券、老行家極品冰糖官燕禮盒、TONYMOLYBIO EX胜肽活膚抗皺完美面膜套裝、COMVITAUMF 5+ 麥蘆卡蜂蜜 250g等。

此外，VIC會員更尊享購物優惠，包括「滋味至激賞」消費換印花，集齊8個印花可獲購物及美食優惠券；「Jetso Friday 5倍VIC會員積分」逢星期五去指定商戶消費，即可賺5倍會員積分；「最高消費購物賞」送蘇寧5,000元現金券、正官庄4,500元現金券等；以及「VICClub Movie Time」讓會員購買2D/3D正價戲票可獲40元折扣優惠及戲院內風月堂洋果子Bar 5元美食優惠券1張。

同時，VIC會員於12月31日前只需以低至33折的積分，即100或200會員積分，即可換領150元或300元的購物及美食優惠券。

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責任編輯：朱悅瀅