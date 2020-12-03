【俄國疫苗】俄羅斯研發「衛星V」新冠疫苗 於下周起展開全國大規模接種 醫生和教師將獲優先

繼英國決定下周開始為民眾接種新冠疫苗，俄羅斯總統普京亦宣布下周起在全國展開大規模接種，將優先為醫生和教師接種。

總統普京於當地時間周三(2日)和內閣官員舉行視像會議指，由俄羅斯自行研發的「衞星V」新冠疫苗，將於未來數日內生產至二百萬劑疫苗，足以應付大規模接種；同時，下令由下周起，在全國展開大規模接種計劃，並由醫生和教師這兩類風險人群開始。是次接種計劃按民眾自願原則進行，民眾毋須繳交任何費用，當局正評估是否需進一步擴大優先接種的群組名單。

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俄羅斯衞生部長穆拉什科早前在聯合國會議上透露，現時逾10萬名俄羅斯人接種，「從收集的數據顯示，疫苗能引發強效抗體和細胞免疫反應。雖然臨床測試仍在進行，但我們已開始為高危人口群組接種，至令逾10萬人成功接種。」

「衛星V」新冠疫苗在今年8月中搶先獲俄羅斯衞生部門審批，成為全球首款註冊的新冠疫苗，接種人士須一共注射兩劑疫苗。負責研發疫苗的機構於11月底公布第三期臨床測試的最新分析結果，顯示接種者在注射第二劑疫苗後有效率超過九成半，惟這個有效值僅基於1.8萬多名受試者，被外界質疑其安全和效用。

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責任編輯：潘曉豐