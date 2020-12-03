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【美國疫情】日增逾20萬確診 疾控中心建議取消旅行

環球社會熱點 15:06 2020/12/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國周三宣布再增超過20萬宗確診。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國周三（2日）宣布再增超過20萬宗新冠肺炎確診。衛生專家認為新冠肺炎確診數字飆升，或與大量民眾在感恩節假期外出旅行有關。美國疾控中心（CDC）建議，民眾應取消於12月聖誕節假期的旅行計劃。

【新冠疫苗】白宮：美國人接種的為「特朗普疫苗」 【下一頁】

【美國疫情】疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）報道，美國周三增接近20.5萬宗新冠肺炎確診，累計確診數字逼近1,400萬宗。美國周三再有超過2,700名新冠肺炎患者死亡，全國累計有10萬名住院的新冠患者。

根據NBC的統計，美國大部分地區的確診數字於過去一個月有明顯增幅。其中新墨西哥州、亞利桑那州及加州的增幅，增幅分別達109%、90%及75%。

疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）預計，美國疫情於冬天會再度惡化，更形容美國將面臨公共衛生有史以來最嚴峻的時期（most difficult time in the public health history）。

【英國疫情】英格蘭解封 清晨起商店外出現人龍（多圖）【下一頁】

衛生專家認為感恩節過後約7至10日，將會出現大量與假期相關的確診個案，尤其是涉及假期旅行的個案料會急增。CDC新冠疫情官員沃克（Henry Walke）呼籲，美國人在即將來臨的聖誕節假期應該留在家中，避免出門旅行。

如民眾堅持旅行，CDC建議他們在出發前1至3日進行新冠病毒檢測，結束旅行後3至5日再進行檢測，並在旅行結束後的一周内減少非必要活動。

責任編輯：鄭錦玲

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