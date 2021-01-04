【新股IPO】京東物流已委任美林、高盛作上市負責行　集資最多312億元

▲ 繼京東健康後，京東物流擬在港上市，集資最多312億元。

京東 （09618） 分拆京東物流再有新進展。據外電引述知情人士指，京東物流已委聘美林及高盛為上市負責行，公司計劃集資約40億美元（約312億港元），最快於今年第二至第三季上市，其估值可能達到400億美元（約3120億元）。

京東集團2007年開始自建物流，2012年注冊物流公司，2017年4月正式成立京東物流集團。截至2020年9月30日，京東物流在全國運營超過800個倉庫，包含雲倉面積在內，京東物流運營管理的倉儲總面積約2000萬平方米。

此前，公司於2018年完成25億美元（約195億港元）融資，當中高瓴資本、紅杉資本、騰訊 （00700） 、中人壽 （02628） 、鄭志剛名下的K11 Investment亦有份投資。

早前報道指，公司計劃集資約20至30億美元（約156至234億港元），料最快明年上半年上市。報道指，多家投資銀行已於11月27日向京東物流管理層匯報。

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編輯：謝卓榮