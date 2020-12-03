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Google被指控非法監視員工　解僱有份參與工會活動人士

環球政經 16:46 2020/12/03

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美國勞資關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB ）揭發，Google疑非法監視曾參與組織抗議活動的員工，作出解僱；美國勞資關係委員會已起訴Google及其母公司Alphabet，涉嫌違反美國勞工法例。

【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法：【下一頁

綜合外媒報道，有部分被解僱員工，在2019年底時被指「在工作範圍之外分銷業務信息」，又涉嫌把機密文件流出共享，而遭到解僱。其中一名被解僱員工Laurence Berland當時組織工會活動，反對Google與IRI 顧問公司合作的決定，他也因為查閱其他員工行程表而遭到解僱。不過美國勞資關係委員會發現，Google並沒有權利禁止員工查看部分同事的行程表。

另一名員工Kathryn Spiers，在IRI 顧問公司的網頁製作了一個小型外掛，而最終被解僱。當Google員工進入IRI 顧問公司的網頁時，便會彈出通知：「Google員工有權參與受保護的工會活動。」Kathryn Spiers則被指破壞了公司的安全政策，這個小外掛件同時令她在科技界聲譽受損。

據起訴文件顯示，Google非法監視有意加入工會的員工，並解僱當中的數名人士作為報復，又禁止他們使用會議室，以至公司內部的溝通工具—MemeGen等。美國勞資關係委員會表示，預料Google將於12月16日作回覆，於明年4月12日則會在美國舊金山進行聽證會。

Google發言人表示，公司一向支持員工在工作層面上的權利，而公開作討論都是Google內的其中一個文化。「我們為這種文化感到自豪，並致力於捍衛，防止個人故意破壞，包括違反安全政策和內部系統。」

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責任編輯：黎淑雯

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