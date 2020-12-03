【品牌重塑】快圖美推新網站 提供更便捷網上印相及送貨服務

▲ 快圖美在重新審視客戶需要後，宣布推出全新網站，提供更便捷的網上印相服務，最快可即日取件。（快圖美提供圖片）

疫情下，線上服務成為大勢所趨。本港連鎖沖印商快圖美在重新審視客戶需要後，宣布推出全新網站，提供更便捷的網上印相服務，讓顧客可以於1至2天内取得用桌面或手機打印的照片，最快可即日取件，或選擇送貨上門服務。

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新網頁的「網上印相」提供高品質的在線照片打印服務，網站更加入來自內容創作者的圖像故事，例如在快圖美工作超過30年的員工分享或不同專業攝影師的部落格，為攝影愛好者提供靈感內容。網站亦為客人提供不同的個人化選擇，可親自於平台設計個人化禮品贈予親朋，例如相簿、月曆、水杯、T裇、咕𠱸等。

著線上渠道與年輕客群建立關係

快圖美董事總經理孫道熙表示，為適應新的市場需求，快圖美需要從線上渠道開始尋找和建立與新一代的關係。所謂的線上活動不僅僅是轉型為「網上商店」，也需要提供年輕受眾感興趣的內容，讓他們產生共鳴。因此，快圖美為重新定位品牌的首要策略，邀請各行各業、不同「故事創作者」分享他們的故事，再結合持續性的社交媒體優化，以重新定義品牌形象。

除此之外，全新的「網上預約拍攝證件相服務」預計2021年初推出，而近45間分店更設有獨立拍攝區， 顧客更可輕易掃描QR碼下載原檔。

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責任編輯：蘇穎琪