【美國大選】星展：拜登上場緩和中美關係　「未必會視中國為國家安全威脅」

▲ 星展銀行(香港)經濟研究部首席中國經濟師梁兆基(中)表示，估計中美關係在未來兩至三個月會趨緩和。

美國總統當選人拜登勝出選舉，市場普遍預期中美關係即使未會立即恢復，但至少不會進一步惡化。星展銀行（香港）經濟研究部首席中國經濟師梁兆基指，屬民主黨人的拜登，更多會視中國為競爭對手、而非國家安全威脅，預期在拜登正式上場前後，中美關係可以短暫緩和。

梁兆基指，談及中國經濟前景，「無可能不提及中美關係」，特別是針對中美關係的不確定性，導致中國近年在政策方針上有明顯轉向。但他補充，由於中美關係涉及政治因素，很難甚至無可能作出準確預測。

民主黨聯盟觀念較重 料「中美有計傾」

他續指，在特朗普領導下，可見共和黨更多視中國為國家安全威脅，但民主黨則更多會視中國為競爭對手，而且對聯盟的觀念較重，「（中美）都會有計傾」，並預期未來兩至三個月，中美關係或可以有所緩和。

此外，中國加入新的亞太貿易協議（RCEP），梁兆基形容協議是繼世界貿易組織協議後，最大的一個貿易協議，他相信協議有助深化中國在亞太區的貿易領導地位，戰略意義極大。

星展：看人民幣明年續升值 2021年底料見6.5

隨著美國大選結果明朗化，人民幣兌美元亦見明顯升幅，自今年6月至今人民幣累計升值近一成。

經濟研究部高級經濟師周洪禮指，人民幣年初受中美關係陰霾影響，未如其他亞洲貨幣般走強，但隨著拜登呼聲愈高，人民幣走勢就如「追落後」現時已累升近一成，該行預期人民幣年底將見6.6算、明年底則見6.5。

他指，未來人民幣兌美元能否進一步轉強，要視乎美元會否如市場預期般大幅轉弱，而美元大幅轉弱的前提是歐元顯著轉強，但現階段見不到相關條件。

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記者：趙穎妍