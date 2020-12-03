【2021展望】滙豐環球投資管理：明年亞洲投資機會相對較高　亞企盈利料增長三成

▲ 滙豐環球投資管理推出滙豐蛻變亞洲股票基金，基金採用混合式多元主題，針對人口老化、科技創新及社會變革三大趨勢。

疫情引發全球經濟衰退，但環球股市表現理想。滙豐環球投資管理亞洲股票部主管兼主基金經理杜家傑（Sanjiv Duggal）表示，看好明年股市表現，當中亞洲的投資機會相對較高，亞股明年企業盈利增長料達三成，而疫情加速了綫下活動轉移至綫上的趨勢，看好消費、數碼解決方案、醫療護理、人工智能等投資主題。

瑞銀資管指明年有5大投資啟示【下一頁】

杜家傑指，疫情加快消費習慣的轉變及更多科技創新成果的出現，亞洲的醫療支出偏處低水平，反映具有一定的增長空間，因此看好醫療護理行業，而亞洲中產階級不斷崛起帶動了對名牌商品、服務及體驗的需求，數碼平台及財務方案則推動消費的產生，疫情成為行業廣泛採用電子商務和無現金支付的催化劑。

滙豐HSBC推新基金 瞄準三大趨勢

滙豐環球投資管理推出滙豐蛻變亞洲股票基金，基金採用混合式多元主題，針對人口老化、科技創新及社會變革三大趨勢，基金雖然專注亞洲，但可投資於廣泛的環球市場及行業，以達致分散投資。杜家傑稱，基金會每月檢視投資組合，並會因應市況變動作時調整，以貼近所追蹤指數的比重。

摩根資產許長泰認為明年經濟將穩步復甦【下一頁】

滙豐蛻變亞洲股票基金於12月7日起接受認購，提供美元及港元股份類別，投資門檻為1,000美元或1萬港元。

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編輯：陳韻妍