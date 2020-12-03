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【回顧2020】Spotify全球K-Pop總清單　BTS、BLACKPIBK、TWICE位列最高串流量前三名

商業 14:32 2020/12/03

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若計算香港內最高串流量的K-Pop歌曲，BLACKPINK的〈How You Like That〉位列第一位。（Spotify提供）

踏入12月，2020年即將完結。Spotify今日公布2020年度最受歡迎的K-Pop歌手、歌曲和專輯的全球排名，反映全球數百萬人在今年收聽K-Pop的趨勢與喜好。 

BTS獨攬多項Spotify紀錄第一名
今年全球最高串流量的K-Pop歌手均為近年的人氣男團和女團，分別為防彈少年團（BTS）、BLACKPINK和TWICE。BTS歌曲的總串流收聽次數超過50億，同時成為Spotify今年多項紀錄的第一名，分別為全球最高串流量的樂隊組合；於今年9月發行的第一首英語單曲〈Dynamite〉，亦是本年度全球最高串流量K-Pop歌曲，並且創下Spotify年度新紀錄，於發行24小時內的串流收聽次數達約1,260萬；全球最高串流量K-Pop專輯也是BTS的《MAP OF THE SOUL：7》。 

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Spotify全球最高串流量的K-Pop歌手第二位，為人氣女團BLACKPINK，至今BLACKPINK歌曲總串流收聽次數超越3億，歌曲〈How You Like That〉也是全球最高串流量K-Pop歌曲第二位。 

全球最高串流量K-Pop歌手前十名

  • 防彈少年團（BTS）
  • BLACKPINK
  • TWICE
  • Stray Kids
  • Red Velvet
  • EXO
  • SEVENTEEN
  • IU
  • NCT 127
  • （G）I-DLE

BLACKPINK歌曲更受港人歡迎
不過，若計算香港內最高串流量的K-Pop歌曲，BLACKPINK的〈How You Like That〉位列第一位，領先於防彈少年團的〈Dynamite〉。 

香港最高串流量K-Pop歌曲前十名

  • BLACKPINK -〈How You Like That
  • 防彈少年團 (BTS) -〈Dynamite
  • Red Velvet - 〈Psycho
  • IU, SUGA -〈eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS)
  • BLACKPINK, Selena Gomez -〈Ice Cream (with Selena Gomez)
  • 防彈少年團 (BTS), Halsey - 〈Boy With Luv (feat. Halsey)
  • ITZY - 〈WANNABE
  • BLACKPINK -〈Kill This Love
  • BLACKPINK -〈Lovesick Girls
  • BLACKPINK, Lady Gaga -〈Sour Candy (with BLACKPINK)

2020年韓劇《梨泰院Class》成全球最高串流量韓國OST首位
韓劇在香港和全球都甚受歡迎，今年甚具人氣的電視劇如《梨泰院Class》，其OST＜Sweet Night＞便成為全球最高串流量韓國OST的首名，第三位亦是其的OST＜시작＞。

責任編輯：馬意文

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