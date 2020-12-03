【回顧2020】Spotify全球K-Pop總清單　BTS、BLACKPIBK、TWICE位列最高串流量前三名

▲ 若計算香港內最高串流量的K-Pop歌曲，BLACKPINK的〈How You Like That〉位列第一位。（Spotify提供）

踏入12月，2020年即將完結。Spotify今日公布2020年度最受歡迎的K-Pop歌手、歌曲和專輯的全球排名，反映全球數百萬人在今年收聽K-Pop的趨勢與喜好。

BTS獨攬多項Spotify紀錄第一名

今年全球最高串流量的K-Pop歌手均為近年的人氣男團和女團，分別為防彈少年團（BTS）、BLACKPINK和TWICE。BTS歌曲的總串流收聽次數超過50億，同時成為Spotify今年多項紀錄的第一名，分別為全球最高串流量的樂隊組合；於今年9月發行的第一首英語單曲〈Dynamite〉，亦是本年度全球最高串流量K-Pop歌曲，並且創下Spotify年度新紀錄，於發行24小時內的串流收聽次數達約1,260萬；全球最高串流量K-Pop專輯也是BTS的《MAP OF THE SOUL：7》。

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Spotify全球最高串流量的K-Pop歌手第二位，為人氣女團BLACKPINK，至今BLACKPINK歌曲總串流收聽次數超越3億，歌曲〈How You Like That〉也是全球最高串流量K-Pop歌曲第二位。

全球最高串流量K-Pop歌手前十名

防彈少年團（BTS）

BLACKPINK

TWICE

Stray Kids

Red Velvet

EXO

SEVENTEEN

IU

NCT 127

（G）I-DLE

BLACKPINK歌曲更受港人歡迎

不過，若計算香港內最高串流量的K-Pop歌曲，BLACKPINK的〈How You Like That〉位列第一位，領先於防彈少年團的〈Dynamite〉。

香港最高串流量K-Pop歌曲前十名

BLACKPINK -〈 How You Like That 〉

防彈少年團 (BTS) -〈 Dynamite 〉

Red Velvet - 〈 Psycho 〉

IU, SUGA -〈 eight(Prod.&Feat. SUGA of BTS) 〉

BLACKPINK, Selena Gomez -〈 Ice Cream (with Selena Gomez) 〉

防彈少年團 (BTS), Halsey - 〈 Boy With Luv (feat. Halsey) 〉

ITZY - 〈 WANNABE 〉

BLACKPINK -〈 Kill This Love 〉

BLACKPINK -〈 Lovesick Girls 〉

BLACKPINK, Lady Gaga -〈 Sour Candy (with BLACKPINK) 〉

2020年韓劇《梨泰院Class》成全球最高串流量韓國OST首位

韓劇在香港和全球都甚受歡迎，今年甚具人氣的電視劇如《梨泰院Class》，其OST＜Sweet Night＞便成為全球最高串流量韓國OST的首名，第三位亦是其的OST＜시작＞。

責任編輯：馬意文