【英國疫情】英格蘭解封 清晨起商店外出現人龍（多圖）

▲ 【英國疫情】英格蘭解封 清晨起商店外出現人龍

英國疫情漸趨穩定，英格蘭地區周三起開始解除封城措施，重回3級制封鎖措施。英格蘭非必需商店及健身室恢復營業。英媒報道指，英國大批民眾早在周三清晨已在商店外排隊，等待進內購物。

英國《大都市報》（Metro）報道指，因應英格蘭地區非必需商店周三起可恢復營業，服裝品牌Primark門外，有大批民眾早於清晨5時就在商店外排隊。

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報道指，在封城4個星期後，大批民眾都希望到商店掃平貨，除了Primark，服裝品牌TK Maxx、運動用品店Foot Locker及JD Sports、老牌百貨公司Debenhams門外都見人龍。

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在3級制封鎖制度下，英格蘭多達99%地區被列入第2級（高等）第3級（非常高）。其中，曼徹斯特及伯明翰同被列為第3級，需要實施最嚴厲的封鎖措施；倫敦及利物浦被列入第2級。

與全面封鎖前相比，在此制度下，所有非必需品商店都可重新營業。不少零售商表示，已採取多項防疫措施，包括限制商店內的人數、訂立保持社交距離的規則，更頻繁為店內清潔等。

責任編輯：林嘉莉