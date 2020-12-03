Discovery推綫上串流媒體服務　明年1月美國率先上線

▲ Discovery將進一步擴展串流媒體服務市場，計劃在明年1月份，於美國推出Discovery +影音串流平台。

影音串流平台市場的競爭愈漸激烈。最近外媒報道指出，Discovery將進一步擴展串流媒體服務市場，計劃在明年1月份，於美國推出Discovery +影音串流平台。

報道指，Discovery +將提供兩種不同服務方案，分別為每月4.99美元（約39港元）含廣告的服務計劃，以及每個月6.99美元（約54港元）的無廣告服務計劃。另外，Discovery將與美國電訊商Verizon合作，Verizon將為5,500萬名客戶，提供12個月無廣告的Discovery +免費試用，但客戶需參與Verizon旗下的無線網絡計劃。

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另外，Discovery +平台將提供Food Network、HGTV 和 Discovery Channel 等頻道內容。但相比起Netflix、Hulu 及 Amazon等競爭對手，Discovery旗下的影音串流服務規模相對較小。該公司表示，其服務現已在全球擁有500萬名付費用戶，預計擴張美國市場後，用戶量將會大規模增長。

責任編輯:李寶如