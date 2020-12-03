【港股追蹤】長城汽車兩日跌近10% 大行仍睇好前景

汽車股下半年在內需消費類股份受催谷下，多隻龍頭股股價走勢強勁，除比亞迪（01211）外，吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）同樣累積一定升幅，不過隨著比亞迪配股集資消息出現，車股炒浪近期似乎到尾聲，長城汽車連續兩個交易日急跌，今日再跌超過5%，險守14元關口，兩日已累跌接近10%。

中國汽車流通協會數據顯示，今年11月汽車經銷商庫存預警指數為60.5%，按月上升6.4個百分點，較去年同期下降2個百分點，處於榮枯線之上。協會表示，12月為汽車消費政策時效到期，屆時對車市將起到一定作用。加上年底衝量及營銷活動的展開，也將促進汽車銷量，預計12月銷量會按月上升。

【港股追蹤】年內累升逾7成 海底撈仍獲大行上調目標價【見下頁】

大行野村早前發表全球汽車行業明年展望報告，預料全球今年汽車需求下降14%，但預計明年將回升11%，估計明年產量仍會低於2019年水平約4%。該行上調對中國明年乘用車銷售按年增長預測，由原來7.9%升至10%，達2,206萬輛，增長來自內地政府推動以舊換新等的政策，估計內地電動車需求將會回升。

至於股價受壓的長城，則獲花旗睇好，該行預期長城明年銷量將按年增長40%至150萬輛，突破過去五年每年平均銷售約110萬輛的樽頸，主要由於強勁的型號周期，令集團售價低於12萬元人民幣的SUV的市場佔有率，由2019年及今年的分別10%及14%，上升至2023年的33%。



報告亦提到，集團兩間新廠房的新一代「WEY」品牌高檔型號及其他新產品將在明年推出，估計其明年的利用率達100%至120%。該行調整對長汽今年至2022年的銷量預測，由原先分別預期為106.6萬、129.4萬及137.5萬輛，調升至109萬、152.1萬及167.8萬輛。故上調對股份目標價，由15.9元，再提升逾30%至20.8元，評級維持「買入」。

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記者：葉志偉