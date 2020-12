【美國大選】佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登為候任美國總統。由於拜登與美國總統特朗普於佐治亞州的美國大選得票率非常接近,佐治亞州就美國大選需重新點票。佐治亞州多個縣已完成重新點票,州務卿預計結果仍為拜登勝出,呼籲特朗普放棄有關美國大選選舉欺詐的指控。

拜登(Joe Biden)於該州所得票數較特朗普(Donald Trump)多12,670票,兩人得票差距不足0.5個百分點。在特朗普團隊要求下,佐治亞州上月24日展開第三次點票。

根據佐治亞州政府網站,該州159個縣當中,有142個縣截至當地網上10點已完成重新點票程序,料於周五(4日)確認選舉結果。佐治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示,所有縣重新點票的結果一如預期,未見出現實質變化。

拉芬斯伯格更表示:

看來拜登會於佐治亞州勝出,他是我們的總統當選人。

(It looks like Vice President Biden will be carrying Georgia, and he is our president-elect.)