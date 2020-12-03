【美國大選】佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登為候任美國總統。由於拜登與美國總統特朗普於佐治亞州的美國大選得票率非常接近，佐治亞州就美國大選需重新點票。佐治亞州多個縣已完成重新點票，州務卿預計結果仍為拜登勝出，呼籲特朗普放棄有關美國大選選舉欺詐的指控。

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拜登（Joe Biden）於該州所得票數較特朗普（Donald Trump）多12,670票，兩人得票差距不足0.5個百分點。在特朗普團隊要求下，佐治亞州上月24日展開第三次點票。

根據佐治亞州政府網站，該州159個縣當中，有142個縣截至當地網上10點已完成重新點票程序，料於周五（4日）確認選舉結果。佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，所有縣重新點票的結果一如預期，未見出現實質變化。

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拉芬斯伯格更表示：

看來拜登會於佐治亞州勝出，他是我們的總統當選人。 （It looks like Vice President Biden will be carrying Georgia, and he is our president-elect.）

特朗普及其法律團隊一直聲稱，美國大選出現普遍的選舉欺詐情況。但拉芬斯伯格指出，美國司法部和該州都有進行調查，未發現有大規模選舉欺詐。

他更批評特朗普於Twitter發布帖文聲稱佐治亞州有大規模的選舉欺詐，為正在努力重新點票的選舉工作人員帶來更大威脅。



責任編輯：鄭錦玲

▲ 佐治亞州多個縣已完成重新點票，州務卿預計結果仍為拜登勝出