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【美國大選】佐治亞重新點票 州務卿料仍為拜登勝

環球政治 13:58 2020/12/03

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美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登為候任美國總統。由於拜登與美國總統特朗普於佐治亞州的美國大選得票率非常接近，佐治亞州就美國大選需重新點票。佐治亞州多個縣已完成重新點票，州務卿預計結果仍為拜登勝出，呼籲特朗普放棄有關美國大選選舉欺詐的指控。

【美國大選】特朗普「最重要」演說：若有舞弊 拜登不能當總統 【下一頁】

【美國大選】司法部長：未發現足以推翻結果的舞弊證據  【下一頁】

拜登（Joe Biden）於該州所得票數較特朗普（Donald Trump）多12,670票，兩人得票差距不足0.5個百分點。在特朗普團隊要求下，佐治亞州上月24日展開第三次點票。

根據佐治亞州政府網站，該州159個縣當中，有142個縣截至當地網上10點已完成重新點票程序，料於周五（4日）確認選舉結果。佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，所有縣重新點票的結果一如預期，未見出現實質變化。

【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報 【下一頁】

拉芬斯伯格更表示：

看來拜登會於佐治亞州勝出，他是我們的總統當選人。

（It looks like Vice President Biden will be carrying Georgia, and he is our president-elect.）

特朗普及其法律團隊一直聲稱，美國大選出現普遍的選舉欺詐情況。但拉芬斯伯格指出，美國司法部和該州都有進行調查，未發現有大規模選舉欺詐。

他更批評特朗普於Twitter發布帖文聲稱佐治亞州有大規模的選舉欺詐，為正在努力重新點票的選舉工作人員帶來更大威脅。

責任編輯：鄭錦玲

佐治亞州多個縣已完成重新點票，州務卿預計結果仍為拜登勝出

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