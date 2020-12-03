天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高　明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）

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天文台表示，由於影響華南的東北季候風在本月大部分時間較正常弱，今年11月本港遠較正常溫暖。11月平均最高氣溫26.4度，較正常值高2.3度，是有記錄以來11月的最高。另一方面，本港在9月至11月的秋季平均氣溫為25.8度，較正常值高0.8度，是有記錄以來的其中一個第四最暖的秋季。
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據天文台預測，明日（4日）明日天晴乾燥，早晚清涼，最高氣溫為21度，最低氣溫跌至14度。天文台指，東北季候風會在未來數天為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，早上天氣相當清涼，日夜溫差較大。預料下周中後期季候風緩和，華南沿岸地區氣溫會逐步回升。
以下為未來9天天氣預測：
|日期
|最高氣溫
|最低氣溫
|濕度
|12月4日(五)
|21°C
|14°C
|40-70%
|
北風4至5級，初時離岸間中6級。
天晴乾燥。早晚清涼。
|12月5日(六)
|
北至東北風4至5級。
天晴乾燥。早晚清涼。
|12月6日(日)
|22°C
|16°C
|50-75%
|
東北風4級。
大致天晴，日間乾燥。早上清涼。
|12月7日(一)
|23°C
|17°C
|55-75%
|
東北風4級。
大致天晴。早上清涼。
|12月8日(二)
|21°C
|17°C
|60-80%
|
東北風4級，離岸5級。
大致多雲。
|12月9日(三)
|18°C
|23°C
|60-85%
|
東北風4級。
早晚多雲，日間短暫時間有陽光。
|12月10日(四)
|19°C
|24°C
|60-85%
|
東北風4級。
早晚多雲，日間短暫時間有陽光。
|12月11日(五)
|
東北風4級。
部分時間有陽光。
|12月12日(六)
|24°C
|20°C
|60-85%
|
東至東北風4級。
部分時間有陽光。
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責任編輯：黎淑雯