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天文台：本港11月氣溫是有紀錄以來最高　明起最低氣溫跌至14°C（附未來九日天氣預報）

環球政經 14:51 2020/12/03

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天文台表示，由於影響華南的東北季候風在本月大部分時間較正常弱，今年11月本港遠較正常溫暖。11月平均最高氣溫26.4度，較正常值高2.3度，是有記錄以來11月的最高。另一方面，本港在9月至11月的秋季平均氣溫為25.8度，較正常值高0.8度，是有記錄以來的其中一個第四最暖的秋季。

【大灣區發展】港珠澳大橋香港私家車配額增1000個　12月21日接受申請：【下一頁

據天文台預測，明日（4日）明日天晴乾燥，早晚清涼，最高氣溫為21度，最低氣溫跌至14度。天文台指，東北季候風會在未來數天為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，早上天氣相當清涼，日夜溫差較大。預料下周中後期季候風緩和，華南沿岸地區氣溫會逐步回升。

以下為未來9天天氣預測：

日期 最高氣溫 最低氣溫 濕度  
12月4日(五) 21°C 14°C 40-70%

北風4至5級，初時離岸間中6級。

天晴乾燥。早晚清涼。
12月5日(六)

北至東北風4至5級。

天晴乾燥。早晚清涼。
12月6日(日) 22°C 16°C 50-75%

東北風4級。

大致天晴，日間乾燥。早上清涼。
12月7日(一) 23°C 17°C 55-75%

東北風4級。

大致天晴。早上清涼。
12月8日(二) 21°C 17°C 60-80%

東北風4級，離岸5級。

大致多雲。
12月9日(三) 18°C 23°C 60-85%

東北風4級。

早晚多雲，日間短暫時間有陽光。
12月10日(四) 19°C 24°C 60-85%

東北風4級。

早晚多雲，日間短暫時間有陽光。
12月11日(五)

東北風4級。

部分時間有陽光。
12月12日(六) 24°C 20°C 60-85%

東至東北風4級。

部分時間有陽光。

 

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責任編輯：黎淑雯

 

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