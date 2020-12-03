【室內設計】37萬元將250呎蝸居大變身　廚廁互換增睡房空間　廳房均設地台增收納量

香港地少人多，成功上車後，當然要花盡心思為家居裝修，「蝸居」更是着重屋內的收納空間。今期「精明裝修」的室內設計個案，設計師設法為一個200多平方呎的單位增強可用空間，例如將廚房和廁所的位置對調，「偷」出一些位置，增加睡房空間；此外，他又在屋內不同的位置設計地台和訂造傢俬，提升儲物量。

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今次裝修的「蝸居」位於深水埗昌輝大廈，一個254平方呎一房單位，樓齡逾20年，住了一家三口加一隻寵物。單位在裝修前相當殘舊，廁所和廚房不少地方已發黃。80後、OvvioStudio室內設計師Dennis接受《iMoney》訪問時提到，由於單位讓人感到逼夾，所以用色上較為重要，他特別以白色作為主色，在大廳中則配上粉色，而睡房則使用深藍色，令全屋在裝修後有煥然一新的感覺。

因應戶主要求，廚房和廁所的風格更是截然不同。改動後的廚房位置是在睡房旁邊，Dennis把廚房改造成開放式，又把面積縮小，令睡房由原本約40平方呎，增至45平方呎。廚房主色為白色和粉藍色，並以花磚舖在牆身。如果以「小清新」形容為廚房的設計，那麼廁所的設計或可以「粗獷美」形容。「戶主比較着重個廁所風格想型少少，所以要求廁所有別於廳的風格。」

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說起整間屋裝修最高的地方便是廁所，裝修連料共花費約7萬元至8萬元。廁所的地下以至牆身，均採用岩石紋意大利磚，一塊價錢為200多元。「意大利磚texture（質感）嘅粒突紋好勁，變相清潔就要比心機；有啲燈光射落去呢隻磚嘅時候，啲紋就幾靚，所以有好有唔好。」

▲ 裝修後，屋內的傢俱都是靠牆延伸，進入大門的右邊為衣櫃。（圖片由受訪者提供）

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單位有較多窗台，設計師特別將窗台與「訂造傢俬」融合。Dennis舉例，大廳的其中一個窗台變為梳化；訂造的儲物櫃，同時設有拉出式層板，可作為餐枱用途。「因為如果放一個正常嘅餐枱，基本上喺間屋係行唔到。」單看已擴大的睡房，除了睡床、地台和訂造的書桌外，也看不到衣櫃的「痕跡」，原來Dennis把衣櫃設置在近門口的位置。面向屋內大門的左邊便是衣櫃；右邊則為二合一功能櫃（薄身的鞋櫃及飾物櫃），旁邊為磁石板。



裝修費用清單︰

清拆 ︰2萬元

泥水 ︰4萬元

油漆︰3萬元

水電 ︰4萬元

冷氣︰1.5萬元

木工︰11萬元

地磚︰6.5萬元

燈及家具︰5萬元

註︰連工包料

設計及裝修

共計︰37萬元

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責任編輯：黎淑雯