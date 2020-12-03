【大行報告】大摩：香港零售市場明年上半年料有強勁反彈　籲增持領展及九置

▲ 大摩認為，本港零售市場明年起會步入兩年復甦期。

近期本港零售市道氣氛，受到第四波疫情衝擊，但摩根士丹利認為，香港零售市場明年上半年會有強勁反彈，進行兩年的零售復甦周期，市場將呈現兩極化，即高端零售及低端零售，將會跑贏中端市場，同時寫字樓租金會因應經濟復甦，於下半年見底，因此調高九龍倉置業 （01997） 及領展 （00823） 評級至「增持」，兩者均為行業首選。

大摩指，本港零售銷售今年料大跌25%，但明年開始復甦，零售銷售料增長10%，2022年增長加快至14%，主要由於內地旅客料於明年第二至第三季期間陸續恢復。

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現時本港化妝品以外的奢侈品價格較內地便宜約14%，故未來12個月，高端零售將受惠於旅客增加及人民幣升值。低端零售方面，由於保就業計劃完結，中產家庭的消費開支或減少，令低端零售得以受惠。

寫字樓方面，寫字樓租金明年料保持平穩，上半年跌5%，下半年升5%，受本港經濟V型反彈帶動，將利好寫字樓需求，對租金構成支持。空置率方面，今年底料升至9%，並逐步回落至明年低的7.5%。基於中環與其他地方的租金差距收窄，大摩料寫字樓去中環化將會暫緩。

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大摩調高九置目標價50%至42元，預期九置可得益於奢侈品銷售增長及旅客回歸，現價股息率4厘屬合理。領展方面，大摩亦調高目標價11%至78元，因領展是少數仍能增加派息的本港地產股，並可受惠於中產消費轉移至大眾市場的趨勢。

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編輯：陳韻妍

