【港股追蹤】年內累升逾7成 海底撈仍獲大行上調目標價

內需消費股今年走勢強勁，海底撈（06862）及九毛九（09922）年內累積升幅均超過7成，前者早前更曾升至63元的歷史新高，之後見頂回落，近期在50元附近見支持，今日（3日）繼續反彈，急升超過5%，升穿55元水平。

今年9月，全國人大常委會啓動了為期個多月的珍惜糧食、反對浪費專題調研，旨在加快建立法治化長效機制，為全社會確立餐飲消費、日常食物消費的基本行為準則。消息指，12月下旬召開的全國人大常委會會議中，將審議反食品浪費法草案。

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但「惜食法案」似乎對餐飲業未見太大影響，股價仍然一直向好。大行花旗最新報告，亦有對海底撈前景進行分析。

該行認為海底撈翻檯率回復3.5至4倍，同店翻檯率亦回復至去年10月份80%至90%水平，相信11月可維持，雖然各地區復甦步伐不一致，但整體同店銷售和翻檯率亦大致符預期，認為經營環境在11月至12月有改善，年底數字可回復至90%。



花旗又指，公司下半年重新啟動擴張，今年新增430間至450間分店，其中上半年為173間，管理層指因應今年有更多合適的地段，而且租務條約吸引，相信今年至少增加500間店（之前目標超過400間），有助明年收入提升。



故提升對集團明年盈利預測10%，以反映今年的新店開張，目標價則由早前32.7元，大幅提升超過60%，至55元，維持「中性」評級。

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記者：葉志偉