【美國大選】特朗普發表「最重要」講話　稱若舞弊屬實拜登則不能上台

美國總統特朗普(Donald Trump)本周三(2日)在社交網站Twitter及Facebook發表了一段長達46分鐘的演説,影片内容再次炮轟大選存在舞弊,指今次大選為「受非法操縱及充滿欺詐的」一次選舉。

特朗普在視頻中以「可能是他發表過最重要的講話」 (may be the most important speech I’ve ever made) 作開端,稱美國選舉制度正受到衝擊,身爲總統的他必須挺身捍衛憲法、法律及選舉制度。「我們要維護選舉的公正性,保證點算每張合法的選票,且不能點算非法的選票。」

特朗普亦質疑大選過程中的提早投票、缺席投票和郵寄選票等問題,稱「過去我們只有選舉日,現在則是幾個選舉日、選舉周、選舉月。在這段時期內,很多壞事發生了。」他強調有數以萬計的舞弊選票在多個搖擺州出現,同時指責民主黨在這些州份開啓了「選舉機器」。他强調:「若選舉舞弊的指控屬實,拜登 (Joe Biden) 便不能成爲總統。」

在他上傳Facebook影片下方,標記著「拜登為2020年總統大選的預測當選人」,Twitter亦貼有警告標籤,提醒用戶「對於選舉舞弊的指控存在爭議」。

儘管特朗普多次聲稱大選存在大規模舞弊行為,但一直未有提供確切證據。美國司法部長巴爾 (William Barr) 本周二(1日)曾在接受外媒訪問時指,經過聯邦檢控官及聯邦調查局(FBI)的調查後,並沒有發現證據證明今屆大選有改變結果的舞弊行爲。

