  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普發表「最重要」講話　稱若舞弊屬實拜登則不能上台

環球政經 16:11 2020/12/03

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）本周三（2日）在社交網站Twitter及Facebook發表了一段長達46分鐘的演説，影片内容再次炮轟大選存在舞弊，指今次大選為「受非法操縱及充滿欺詐的」一次選舉。

特朗普在視頻中以「可能是他發表過最重要的講話」 (may be the most important speech I’ve ever made) 作開端，稱美國選舉制度正受到衝擊，身爲總統的他必須挺身捍衛憲法、法律及選舉制度。「我們要維護選舉的公正性，保證點算每張合法的選票，且不能點算非法的選票。」

【美國大選結果】拜登於兩搖擺州確認勝選　提名耶倫任財長【下一頁

特朗普亦質疑大選過程中的提早投票、缺席投票和郵寄選票等問題，稱「過去我們只有選舉日，現在則是幾個選舉日、選舉周、選舉月。在這段時期內，很多壞事發生了。」他強調有數以萬計的舞弊選票在多個搖擺州出現，同時指責民主黨在這些州份開啓了「選舉機器」。他强調：「若選舉舞弊的指控屬實，拜登 (Joe Biden) 便不能成爲總統。」

在他上傳Facebook影片下方，標記著「拜登為2020年總統大選的預測當選人」，Twitter亦貼有警告標籤，提醒用戶「對於選舉舞弊的指控存在爭議」。

【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮【下一頁

儘管特朗普多次聲稱大選存在大規模舞弊行為，但一直未有提供確切證據。美國司法部長巴爾 (William Barr) 本周二（1日）曾在接受外媒訪問時指，經過聯邦檢控官及聯邦調查局(FBI)的調查後，並沒有發現證據證明今屆大選有改變結果的舞弊行爲。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

相關文章

【美國大選】拜登周二公布內閣名單　擬任命布林肯為國務卿
2020/11/23
【美國大選】拜登周二公布內閣名單　擬任命布林肯為國務卿
【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮
2020/11/27
【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮
【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院
2020/11/28
【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院
【美國大選結果】拜登於兩搖擺州確認勝選　提名耶倫任財長
2020/12/01
【美國大選結果】拜登於兩搖擺州確認勝選　提名耶倫任財長
白宮 選舉 特朗普 巴爾 拜登 美國 Facebook Twitter FBI 美國司法部

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】喜獲政府及時雨 乾涸旅業前景如何？

下一篇文章

【俄國疫苗】俄羅斯研發「衛星V」新冠疫苗 於下周起展開全國大規模接種 醫生和教師將獲優先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段