【2021展望】港銀迎周期盈利復甦　摩通全錢上調5港銀股目標價

舊經濟股成為市場焦點，趨勢可望延至2021年。摩根大通發表報告，指本地銀行股在2021年或開始迎上周期性盈利復甦，加上不確定因素消退，及個別銀行的股息率潛在上升，全綫上調5隻港銀股的目標價，並上調東亞銀行（00023）及恒生銀行（00011）的投資評級。

報告指出，由於銀行體系結餘高企、孳息曲線趨平坦、《巴塞爾協議III》下更嚴格的流動性要求，以及較不利的定價結構，令銀行淨息差在今年下半年繼續受壓，甚至跌破全球金融危機後的歷史低位。不過，預期明年活期及儲蓄存款比率提高、利息率曲線重回陡峭，及經濟環境改善推動更為有利的貸款結構，令2021財年的利潤率表現或會連續復甦。

摩通對5港銀股評級及最新目標價：

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此外，摩通指出，小摩表示，主要銀行的信貸成本在第三季取得按季下跌，而資產質素及預期信貸損失轉移的情況好過預期，預期信貸成本將會在2021財年取得同比下跌，但仍會高於正常水平。

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該行全綫上調5家本港銀行股的目標價，並把恒生評級由「減持」上調至「增持」，東亞由「減持」上調至「中性」，並指中銀香港（02388）直至公布全年業績期，股價應會繼續跑贏大市。

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記者：李兆明