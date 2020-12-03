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【電動車】日本擬2030年代中期禁售汽油車　僅售電動車混能車

環球政經 13:15 2020/12/03

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近年全球多國也鼓勵發展電動汽車，減少汽油車的生產及銷售，為環保出一分力。據日本共同社報道，日本經濟產業省正協調擬設定目標，力爭在2030年代中期實現日本國內銷售的新車全部為電動車，包括電動汽車（EV）和混能車（HV），不再允許出售汽油車。

報道指，此舉是為應對日本首相菅義偉公佈的到2050年實現國內溫室氣體淨零排放的目標，日本經濟產業省將通過專家會議加深討論，年內制定計劃。

Koenigsegg Gemera 首次亮相中國 混能動力強媲美兩座，請看下一頁

壓抑汽油車的生產及銷售成全球趨勢。美國加州早前決定於2035年將禁止汽油車等的新車銷售；中國亦計劃在同年禁止普通汽油車的銷售。英國今年11月決定把禁止汽油車與柴油車新車銷售的時間從2035年提前至2030年。法國力爭到2040年結束汽柴油車的銷售。

 

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責任編輯：葉卓偉

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