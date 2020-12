【新冠疫苗】約翰遜考慮直播打疫苗過程 加強民眾信心

英國政府周三(2日)批准輝瑞(Pfizer)研發的新冠疫苗,英國人料可於下周起接種新冠疫苗。英國首相約翰遜(Boris Johnson)的新聞秘書透露,約翰遜不排除親自接種新冠疫苗並作電視直播,以鼓勵全國民眾都接種新冠疫苗。

英國政府目前正制定疫苗分發計劃,但數據公司YouGov早前對超過5,300人進行調查,發現約有20%的受訪者對疫苗安全性持保留態度,而約70%的受訪者對疫苗安全性有信心。

約翰遜的新聞秘書斯特拉頓(Allegra Stratton)周三表示:

我們都知道總理的性格如何,我不認為他會排除(於電視直播接種疫苗)這種可能性。

(We all know the character of the prime minister, I don't think it would be something that he would rule out.)