【新冠疫苗】約翰遜考慮直播打疫苗過程 加強民眾信心

▲ 英國首相約翰遜的新聞秘書透露，約翰遜不排除親自接種新冠疫苗並作直播。

英國政府周三（2日）批准輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，英國人料可於下周起接種新冠疫苗。英國首相約翰遜（Boris Johnson）的新聞秘書透露，約翰遜不排除親自接種新冠疫苗並作電視直播，以鼓勵全國民眾都接種新冠疫苗。

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英國政府目前正制定疫苗分發計劃，但數據公司YouGov早前對超過5,300人進行調查，發現約有20%的受訪者對疫苗安全性持保留態度，而約70%的受訪者對疫苗安全性有信心。

約翰遜的新聞秘書斯特拉頓（Allegra Stratton）周三表示：

我們都知道總理的性格如何，我不認為他會排除（於電視直播接種疫苗）這種可能性。 （We all know the character of the prime minister, I don't think it would be something that he would rule out.）

但斯特拉頓未有透露約翰遜將於何時接種疫苗。斯特拉頓指接種疫苗應按照優先次序，約翰遜不會較高危脆弱人群更快接種。

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網上近期湧現大量有關疫苗的陰謀論和虛假信息，除了約翰遜外，部分政治人物也宣布願意親身接種疫苗，以釋除公眾疑慮。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）接受採訪時表示，他考慮直播他接種疫苗的過程，建立美國人對疫苗安全的信心。另外兩位美國前總統小布殊（George W. Bush）及克林頓（Bill Clinton）也同意直播接種過程。

責任編輯：鄭錦玲