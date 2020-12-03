  • 20°C
香港時間 : 20201203日 (四) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】白宮：美國人接種的為「特朗普疫苗」

環球政治 12:51 2020/12/03

分享：

【新冠疫苗】白宮發言人：美國人所接種的為特朗普疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗加快面世。美國料快將處理輝瑞（Pfizer）疫苗的緊急使用授權申請，盡快將美國民眾接種。白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）形容，美國人所接種的為「特朗普疫苗」（Trump vaccine）。

反疫苗陰謀論充斥社交媒體 英政府擬施禁 【下一頁】

麥克納尼形容，美國年底前料會有4千萬劑的新冠疫苗是「巨大的成就」（tremendous achievement）。

麥克納尼續指：

「此是因有一位商人擔任總統。這是特朗普疫苗。」

「特朗普疫苗」一度登上為Twitter趨勢榜，有逾2萬條帖文提及此詞。

輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，疫苗效用率高達95%，該公司於11月20日向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

美國疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述美國政府新冠疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的文件指，當局將於下周四（10日）開會商討，有關輝瑞疫苗的緊急使用授權申請，首批輝瑞疫苗預料於本月中交付。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠疫苗】反疫苗陰謀論充斥社交媒體 英政府擬施禁
今日
【新冠疫苗】反疫苗陰謀論充斥社交媒體 英政府擬施禁
【美國疫情】疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日
2020/12/02
【美國疫情】疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日
【日本疫情】日本立法國民有義務接種疫苗 費用全由政府支付
今日
【日本疫情】日本立法國民有義務接種疫苗 費用全由政府支付
【北韓疫情】再上調至最高防疫級別 至今仍稱零確診
2020/12/02
【北韓疫情】再上調至最高防疫級別 至今仍稱零確診
【新冠疫苗】美國首批輝瑞疫苗 料於本月15日交付
2020/12/02
【新冠疫苗】美國首批輝瑞疫苗 料於本月15日交付
傳染病 疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間13:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】反疫苗陰謀論充斥社交媒體 英政府擬施禁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲
【美國大選結果】特朗普再轟選舉舞弊 據報4年後再選 （不斷更新）
【美國大選結果】特朗普再轟選舉舞弊 據報4年後再選 （不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間13:00）
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【新冠肺炎】症狀與感冒流感相似 話你知怎區分（多圖）
【新冠肺炎】症狀與感冒流感相似 話你知怎區分（多圖）