【新冠疫苗】白宮：美國人接種的為「特朗普疫苗」

▲ 【新冠疫苗】白宮發言人：美國人所接種的為特朗普疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗加快面世。美國料快將處理輝瑞（Pfizer）疫苗的緊急使用授權申請，盡快將美國民眾接種。白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）形容，美國人所接種的為「特朗普疫苗」（Trump vaccine）。

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麥克納尼形容，美國年底前料會有4千萬劑的新冠疫苗是「巨大的成就」（tremendous achievement）。

麥克納尼續指：

「此是因有一位商人擔任總統。這是特朗普疫苗。」

「特朗普疫苗」一度登上為Twitter趨勢榜，有逾2萬條帖文提及此詞。

輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，疫苗效用率高達95%，該公司於11月20日向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

美國疾控中心擬改指引 縮短2周隔離期至10日 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述美國政府新冠疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的文件指，當局將於下周四（10日）開會商討，有關輝瑞疫苗的緊急使用授權申請，首批輝瑞疫苗預料於本月中交付。

責任編輯：林嘉莉