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【PS5預訂】黑色星期五遊戲銷量大跌10%　與PS5和Xbox Series X/S嚴重缺貨有關？

Hot Talk 14:49 2020/12/03

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PS5 現時一機難求。

市場調查機構SuperData表示，近來Microsoft（美﹕MSFT）旗下Xbox和Sony（美﹕SNE）分別推出新遊戲機Playstation 5和Xbox Series X/S，推出後深受玩家歡迎。不過由於上述遊戲機嚴重供不應求，部分玩家偏向等待新機恢復供貨後才購買遊戲，因此，今年黑色星期五及網絡星期一的電子遊戲銷量按年大跌10%至39億美元。

PS5和Xbox Series X/S缺貨

SuperData續指，黑色星期五電腦遊戲（PC）銷量按年升6%，但遊戲機遊戲（Game Console）銷量則按年下跌13%。該機構分析，在PS5和Xbox Series X/S推出後，市面上出現缺貨，故此不少玩家在等待新機恢復供貨時，既沒有購買舊機型PS4和Xbox One的遊戲，也沒有購買PS5或Xbox Series X/S的遊戲，以致遊戲機遊戲銷量有所下跌。

PS5抽籤預購開鑼【下一頁】

訂閱收費平台模式在遊戲機界逐漸普及，導致玩家減少單獨購買遊戲，促使遊戲收入下降。Xbox早前曾推出月費訂閱遊戲服務Xbox Game Pass，容許玩家每月訂閱服務後能夠遊玩到遊戲庫中的所有遊戲，十月份Xbox Game Pass 用戶按年增長216%，訂閱收費服務模式未來或成遊戲界主流。

微軟料Xbox Series X/S明年仍缺貨

Microsoft 財務長Jeff Stuart在11月出席會議時表示，預料明年第一季（1至3月）仍會嚴重缺貨，有望供應在第二季能夠趕上需求。

Sony：首批PS5已全數售罄 12月或有庫存可以出貨

Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan在上周五（27日）表示，PS5銷量已打破歷年來所有遊戲主機銷量紀錄，首批PS5已全數售罄，現時將加快生產，預料12月有庫存可以出貨。

相關文章﹕【Sony PS5】索尼Sony股價創20年來新高　受惠PlayStation5開售及日股強勢

相關文章﹕【PS5】SONY上季盈利增1.45倍　料3月前可賣760萬部PS5、勝PS4首年度銷量

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 索尼（Sony，美：SNE） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 遊戲 電視遊戲機 黑色星期五 PlayStation
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