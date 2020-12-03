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【A股布局】富時指數新納入3隻A股　年內漲幅逾倍比亞迪最勁

股樓投資 12:36 2020/12/03

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富時羅素對旗下富時中國指數進行季度審核變更，並於12月18日收市後生效。這次富時中國A50指數新納入了比亞迪（深：002594）、瀘州老窖（深：000568）和愛爾眼科（深：300015）；剔除保利地產（滬：600048）、智飛生物（深：300122）及=中國聯通（滬：600050）。

【大行點睇】大摩料明年第二季起旅客量回升 籲買入九倉置業領展，請看【見下頁

根據WIND數據顯示，截至周三（2日），比亞迪、瀘州老窖和愛爾眼科年內漲幅分別達到256%、115%和111%。

事實上，3隻A股不止股價表現出色，交出的成績表亦少有受疫情的影響。以比亞迪為例，其股價得益於電動車浪潮，跑贏一眾汽車股。今年首3季，實現收入1,050億元人民幣，按年增長11.9%，淨利潤增116.8%，至34.1億元人民幣。

由於中國經濟先於主要經濟體擺脫疫情困境，北向資金持續流入。截至周二，北向資金合計淨流入1,639.6億元人民幣。

其中，最得外資歡心的股份，包括了內需、電動車及醫藥概念，好像格力電器（深：000651）、中國中免（滬：601888）、隆基股份（滬：601012）、恒瑞醫藥（滬：600276）均屬五大北向資金淨買入的股份。

【中國物流業】內地物流併購成潮流 京東順豐齊爭購CJ集團物流業務，請看【見下頁

分析指，外資持續流入，將為A股市場帶來每年2,000億至3,000億元人民幣的增量資金。由於外資對A股的配置一向偏低，即使外部的不確定性增加，仍不會改變外資流入的趨勢。

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記者：林衛

愛爾眼科（深：300015） 瀘州老窖（深：000568） 比亞迪（深：002594） 外資 中國指數 A股

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