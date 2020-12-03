【新冠疫苗】反疫苗陰謀論充斥社交媒體 英政府擬施禁

▲ 隨著新冠疫苗即將面世，社交媒體充斥大量反新冠疫苗的陰謀論。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，英國人料可於下周接種輝瑞的新冠疫苗。但隨著新冠疫苗即將面世，社交媒體充斥大量反新冠疫苗的陰謀論。英媒報道，英國政府有意立法，要求社交媒體平台刪除有關新冠疫苗的虛假信息及陰謀論。

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英國政府周三（2日）宣布批准輝瑞疫苗後，各大社交媒體平台於數小時内，隨即湧現大量有關新冠疫苗的陰謀論。部分陰謀論者聲稱，微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）會透過新冠疫苗計劃，在民眾體內植入追蹤晶片作監控用途。

社交媒體上還有以下多種有關疫苗的陰謀論，全部都欠缺實質根據：

聲稱新冠疫苗會剝奪人的自由，將接種者變成機械人；

聲稱新冠疫苗會影響人體，使人對自己的精子和卵子過敏；

聲稱藥廠仍未成功研發疫苗，只是向當局提交安慰劑或無副作用的藥物數據，以證明疫苗安全；

上述陰謀論在社交媒體獲成千上萬的用戶分享，不少内容更是發布於社交媒體的私人群組，由群組管理員授權的用戶才能閲讀信息。

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Facebook等平台一直努力遏制陰謀論傳播，僅於今年4月已將5,000萬個有關新冠疫情的Facebook帖文標記為誤導内容。但社交媒體分析工具CrowdTangle指，反疫苗帖文的參與度，於7至8月仍增加兩倍。

英國《電訊報》引述消息人士指，政府要求科技企業解決網上反疫苗内容泛濫的問題，更計劃於未來數月推出網上危害法案（Online Harms Bill），要求企業對平台的有害内容負責。

據悉，英國各部長上月與Facebook及Google的技術老闆舉行網上會議，兩家公司於會上均同意對反疫苗內容作及時反應，並禁止發布錯誤信息的廣告。

責任編輯：鄭錦玲