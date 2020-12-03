【大行點睇】大摩料明年第二季起旅客量回升 籲買入九倉置業領展

摩根士丹利發表報告指，預料內地旅客量將會在明年第二季至第三季反彈，屆時香港市場會迎來兩年的復甦期。因此該行看好九龍倉置業（01997）及領展（00823），將其評級上調至「買入」，並上調目標價。九龍倉置業現價升4.1%至38.4元，成交1.1億元；領展現價升4%至69.7元，成交5.8億元。

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該行認為，九置會受惠於奢侈品零售銷售回暖，所以將其目標價由28元上升50%至42元。該行又指，領展將會是為數不多在2021財年仍可能實現派息增長的香港地產股，所以將其目標價由70元上調11.4%至78元。

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另外，大摩亦把置富產業信託（00778）評級由「減持」上調至「與大市同步」，予目標價7.5元。但太古地產（01972）的評級則由「增持」下調至「與大市同步」，目標價為26元。

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