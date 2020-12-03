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【中國恒大】11月已超額完成銷售目標　中國恒大短期可鬆一口氣？

股樓投資 16:58 2020/12/03

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中國恒大 （03333） 公布11月銷售數據，上月合約銷售金額達到460.7億元（人民幣，下同），按年升24.3%，合約銷售面績達到509萬平方米，按年變幅為31.7%。由年今至初計算，今年首11個月，集團物業累積銷售達到6,786.6億元，按年增16.9%，累積合約銷售面積為7,575.4萬平方米，按年升幅34.5%。

由於集團今年合約銷售目標6,500億元，因此公司已於11月超額完成目標，完成率達到104.4%。與此同時，今年11月銷售回款555.7億元，首11月累積回款5,863.1億元，較去年全年4,715億元上升24.3%。

今日中國恒大股價升0.6%至16.26港元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國 人民幣 銷售 香港股票 中國恒大（03333） 恒大

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