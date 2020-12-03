【大灣區發展】港珠澳大橋香港私家車配額增1000個　12月21日接受申請

運輸署今日（12月3日）宣布，港澳兩地政府同意增加港珠澳大橋（大橋）往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額），以加強港澳之間的陸路跨境交通，並進一步善用大橋。持有有效配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。

自大橋啟用至今，運輸署已發放共800個香港配額。運輸署表示，考慮到大橋附近一帶的交通情況，運輸署將按照港澳兩地政府所同意的安排，增發1,000個香港配額。新增配額將於2021年第一季發放，配額持有人預計可於2021年第二季開始陸續使用大橋。

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新增的1,000個香港配額分為公司配額及個人配額兩類，每類配額各有500個，有效期與現時的香港配額同為3年。新增配額的申請資格亦維持不變。

公司配額：供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請

個人配額：供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請

持有有效配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。配額的申請資格及牌證要求載於附件。

符合申請資格的人士，可於2020年12月21日（星期一）起親身或經代理人透過投遞、互聯網或郵寄向運輸署遞交申請。截止申請日期及時間為2021年1月11日（星期一）下午5時15分。

申請程序及詳情請瀏覽運輸署網址：請按此 或致電熱線2804 2600查詢

另外，港澳兩地政府亦同意增發大橋往來港澳的澳門跨境非商用私家車常規配額（澳門配額）。新增澳門配額的有效期為3年，由澳門政府發放，合資格的澳門私家車車主可向澳門政府提出申請。

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責任編輯：葉卓偉