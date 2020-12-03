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【中國物流業】內地物流併購成潮流 京東順豐齊爭購CJ集團物流業務

股樓投資 11:48 2020/12/03

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外媒報導，韓國CJ集團於2015年收購的中國物流業務榮慶物流，獲得多間企業及基金競購，當中包括京東 （09618） 、順豐、凱雷基金等科網公司、金融服務公司、物流公司及房地產開發商。今次競購作價預計為10億美元，預計於明年1月截止，由摩根士丹利負責是次出售。暫時CJ集團發言人、摩根士丹利及凱雷等未有回應有關消息。

實際上，物流公司隨著規模擴大，有助擴大競爭優勢及降低成本，因此中國物流業早已進入併購時代，內地六大民營物流公司，除了順豐，已有5間包括申通、圓通、中通、百世、韻達成為「阿里系」，不過順豐在內地物流業的龍頭地位仍然相當穩固，而京東藉著電商業務而開拓的京東物流，亦成為後起之秀。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 南韓 中國 收購 京東集團—SW（09618）

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