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表揚傑出女企業家 堅毅不屈危中突破

都會情報 11:46 2020/12/03

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第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮上，25位得獎女企業家與執委會成員、一眾政商名人及評審嘉賓，在歡愉氣氛下來個大合照。

現代事業女性巾幗不讓鬚眉，能撐起一片天！8個不同組別的25位傑出女企業家在第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮上圓滿誕生。11月21日當日，得獎者與各界出色的女企業家、政商名人嘉賓等濟濟一堂，商務及經濟發展局副局長陳百里博士、中聯辦協調部副部長張強等7位頒獎嘉賓蒞臨主禮，為頒獎典禮增添光彩。

凝聚女企業家 鼓勵女性創業

當日出席「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮的執委會成員及評審嘉賓。

　香港社會貧富懸殊，租金高企，創業營商並不容易！加上中國傳統思想下，女性的工作能力往往被看低，女性要成為企業家更為艱難。「金紫荊女企業家協會」是香港首批致力凝聚女企業家的商會，專注拓展香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台。2016年舉辦首個「金紫荊女企業家獎」，以嘉許及表揚具企業家精神的傑出女企業家，希望得獎者能成為個人成長和社會責任的榜樣，同時鼓勵更多女性創業。

「未來領袖獎學金及培訓計劃」培育下代接班人

「金紫荊女企業家協會」主席林淑怡致辭時，鼓勵得獎的女企業家發揮企業家精神，在疫情下尋找商機。

身兼評審及頒獎嘉賓的商務及經濟發展局副局長陳百里博士，在「金 紫荊女企業家獎」頒獎典禮上致辭，勉勵大家疫境自強。

　　為鼓勵及幫助更多未來女企業家業有所成，協會於2016年設立「金紫荊女企業家慈善基金」，主要為不同階層有需要的婦女提供培訓、專業意見交流及知識傳授等機會。基金會還開展了「未來領袖獎學金及培訓計劃」，至今共57名來自低收入家庭、而有企業家才能的大專女學生獲得贊助並參與培訓計劃。更設有「良師益友」計劃，安排會員作為入選女學生的人生導師，負責輔助學生成長，跟進學生企業實習的情況，積極培育下一代，為未來創造一片天空。

25位傑出女企業家得獎者

世代傳承獎 
頒獎嘉賓：陳百里博士

陳潔盈 金鏗集團Urban Village創辦人及執行董事

 

賴淑珍 創域國際集團有限公司董事長

顏明秀 美昌集團行政總監

顏明秀 美昌集團行政總監

王詩雅 香港榮源號集團有限公司銷售及市場總監

創意藝術企業家獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

丘雪祺 Cecilia Yau Couture Founder & Chief Designer

卓越企業管理獎
頒獎嘉賓：高靜芝博士、林宣武、洪為民教授

張琛 德善醫療集團創辦人及行政總裁

陳蘊卓 保誠保險有限公司資深區域總監

符芷晴 亮晴控股有限公司perFACE創辦人及行政總裁

高穎芝 夏薰娜露絲鑽石有限公司創辦人及行政總裁

李彥儀 MEMO PLUS PR公關總監

李乃玲 紓適寧有限公司行政總裁

李乃玲 紓適寧有限公司行政總裁

楊諾思 英皇鐘錶珠寶主席及行政總裁

余皓媛 瑞士信貸銀行行政董事

可持續發展企業獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

彭渭琳 深圳南山國際學校執行董事

蔡芷珊 健大企業有限公司總經理

吳丹妮 嬑博有限公司創始人兼首席執行官

非凡慈善企業家獎
頒獎嘉賓：張強

陳丹丹 經緯集團執行董事

創新科技獎
頒獎嘉賓：林家禮博士

徐靄妍 凌市場策略集團有限公司董事總經理

羅珏瑜 華坊諮詢評估有限公司執行董事及駐點企業家

廖潔珊 香港通訊有限公司General Manger

黃詩韻 環球全域電訊有限公司執行副總裁-產品及創新

Z30青年企業家獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

莊莎娜 Sarah Zhuang Jewellery創辦人及設計師

（資料由客戶提供）

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