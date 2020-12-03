表揚傑出女企業家 堅毅不屈危中突破

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香港貴金屬同業協會第二十屆執行委員會 委員就職典禮暨會長聘任儀式
現代事業女性巾幗不讓鬚眉，能撐起一片天！8個不同組別的25位傑出女企業家在第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮上圓滿誕生。11月21日當日，得獎者與各界出色的女企業家、政商名人嘉賓等濟濟一堂，商務及經濟發展局副局長陳百里博士、中聯辦協調部副部長張強等7位頒獎嘉賓蒞臨主禮，為頒獎典禮增添光彩。
凝聚女企業家 鼓勵女性創業
香港社會貧富懸殊，租金高企，創業營商並不容易！加上中國傳統思想下，女性的工作能力往往被看低，女性要成為企業家更為艱難。「金紫荊女企業家協會」是香港首批致力凝聚女企業家的商會，專注拓展香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台。2016年舉辦首個「金紫荊女企業家獎」，以嘉許及表揚具企業家精神的傑出女企業家，希望得獎者能成為個人成長和社會責任的榜樣，同時鼓勵更多女性創業。
「未來領袖獎學金及培訓計劃」培育下代接班人
為鼓勵及幫助更多未來女企業家業有所成，協會於2016年設立「金紫荊女企業家慈善基金」，主要為不同階層有需要的婦女提供培訓、專業意見交流及知識傳授等機會。基金會還開展了「未來領袖獎學金及培訓計劃」，至今共57名來自低收入家庭、而有企業家才能的大專女學生獲得贊助並參與培訓計劃。更設有「良師益友」計劃，安排會員作為入選女學生的人生導師，負責輔助學生成長，跟進學生企業實習的情況，積極培育下一代，為未來創造一片天空。
25位傑出女企業家得獎者
世代傳承獎
頒獎嘉賓：陳百里博士
創意藝術企業家獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授
卓越企業管理獎
頒獎嘉賓：高靜芝博士、林宣武、洪為民教授
可持續發展企業獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授
非凡慈善企業家獎
頒獎嘉賓：張強
創新科技獎
頒獎嘉賓：林家禮博士
Z30青年企業家獎
頒獎嘉賓：趙曾學韞教授
（資料由客戶提供）