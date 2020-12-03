表揚傑出女企業家 堅毅不屈危中突破

▲ 第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮上，25位得獎女企業家與執委會成員、一眾政商名人及評審嘉賓，在歡愉氣氛下來個大合照。

現代事業女性巾幗不讓鬚眉，能撐起一片天！8個不同組別的25位傑出女企業家在第三屆「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮上圓滿誕生。11月21日當日，得獎者與各界出色的女企業家、政商名人嘉賓等濟濟一堂，商務及經濟發展局副局長陳百里博士、中聯辦協調部副部長張強等7位頒獎嘉賓蒞臨主禮，為頒獎典禮增添光彩。

凝聚女企業家 鼓勵女性創業

▲ 當日出席「金紫荊女企業家獎」頒獎典禮的執委會成員及評審嘉賓。

香港社會貧富懸殊，租金高企，創業營商並不容易！加上中國傳統思想下，女性的工作能力往往被看低，女性要成為企業家更為艱難。「金紫荊女企業家協會」是香港首批致力凝聚女企業家的商會，專注拓展香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台。2016年舉辦首個「金紫荊女企業家獎」，以嘉許及表揚具企業家精神的傑出女企業家，希望得獎者能成為個人成長和社會責任的榜樣，同時鼓勵更多女性創業。

「未來領袖獎學金及培訓計劃」培育下代接班人

▲ 「金紫荊女企業家協會」主席林淑怡致辭時，鼓勵得獎的女企業家發揮企業家精神，在疫情下尋找商機。

▲ 身兼評審及頒獎嘉賓的商務及經濟發展局副局長陳百里博士，在「金 紫荊女企業家獎」頒獎典禮上致辭，勉勵大家疫境自強。

為鼓勵及幫助更多未來女企業家業有所成，協會於2016年設立「金紫荊女企業家慈善基金」，主要為不同階層有需要的婦女提供培訓、專業意見交流及知識傳授等機會。基金會還開展了「未來領袖獎學金及培訓計劃」，至今共57名來自低收入家庭、而有企業家才能的大專女學生獲得贊助並參與培訓計劃。更設有「良師益友」計劃，安排會員作為入選女學生的人生導師，負責輔助學生成長，跟進學生企業實習的情況，積極培育下一代，為未來創造一片天空。

25位傑出女企業家得獎者

世代傳承獎

頒獎嘉賓：陳百里博士

▲ 陳潔盈 金鏗集團Urban Village創辦人及執行董事

▲ 賴淑珍 創域國際集團有限公司董事長

▲ 顏明秀 美昌集團行政總監

▲ 顏明秀 美昌集團行政總監

▲ 王詩雅 香港榮源號集團有限公司銷售及市場總監

創意藝術企業家獎

頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

▲ 丘雪祺 Cecilia Yau Couture Founder & Chief Designer

卓越企業管理獎

頒獎嘉賓：高靜芝博士、林宣武、洪為民教授

▲ 張琛 德善醫療集團創辦人及行政總裁

▲ 陳蘊卓 保誠保險有限公司資深區域總監

▲ 符芷晴 亮晴控股有限公司perFACE創辦人及行政總裁

▲ 高穎芝 夏薰娜露絲鑽石有限公司創辦人及行政總裁

▲ 李彥儀 MEMO PLUS PR公關總監

▲ 李乃玲 紓適寧有限公司行政總裁

▲ 李乃玲 紓適寧有限公司行政總裁

▲ 楊諾思 英皇鐘錶珠寶主席及行政總裁

▲ 余皓媛 瑞士信貸銀行行政董事

可持續發展企業獎

頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

▲ 彭渭琳 深圳南山國際學校執行董事

▲ 蔡芷珊 健大企業有限公司總經理

▲ 吳丹妮 嬑博有限公司創始人兼首席執行官

非凡慈善企業家獎

頒獎嘉賓：張強

▲ 陳丹丹 經緯集團執行董事

創新科技獎

頒獎嘉賓：林家禮博士

▲ 徐靄妍 凌市場策略集團有限公司董事總經理

▲ 羅珏瑜 華坊諮詢評估有限公司執行董事及駐點企業家

▲ 廖潔珊 香港通訊有限公司General Manger

▲ 黃詩韻 環球全域電訊有限公司執行副總裁-產品及創新

Z30青年企業家獎

頒獎嘉賓：趙曾學韞教授

▲ 莊莎娜 Sarah Zhuang Jewellery創辦人及設計師

（資料由客戶提供）