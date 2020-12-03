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【限聚令收緊】食肆今起二人限桌　Uber Eats 12月有何優惠？ （附優惠碼） 

商業 11:52 2020/12/03

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因應食肆堂食及社交距離的限制，相信不少港人都會選擇留家叫外賣。外送平台Uber Eats 12月有什麼最新優惠？

Uber Eats優惠詳情 有效期
用戶憑優惠碼「XMAS20」落單滿 HK$300 即享$50 減免優惠（只限外賣訂單）。 即日起至12月31日
用戶憑優惠碼「F12HK」於指定餐廳落單，可享三次滿$90 免送餐費優惠（只限外賣訂單）。
新用戶於首張訂單輸入優惠碼 「HKEATS4」，即可享有$100 折扣優惠。完成首張 Uber Eats 訂單後，用戶更可獲$200 的 Uber 乘車折扣優惠。
新用戶輸入優惠碼「DECNEW」，首單即享減$100 優惠。完成首單後可享兩星期免送餐費優惠（先到先得，換完即止）。
憑DBS信用卡落單的新用戶輸入優惠碼「DBSNEW」，落單滿$100首單即享減$50優惠（只限外賣訂單）。
憑Visa 卡落單的用戶輸入優惠碼「VISADEC」，落單滿$120 即享減$30優惠（只限外賣訂單）。
憑Visa卡落單的新用戶輸入優惠碼「VISANEW」，落單滿$120 首單即享減$60優惠（只限外賣訂單）。 即日起至2021年2月14日

另外，於以下特選餐廳更享有限時優惠：「一葉台灣料理 Formosa Autumn」訂購滿 HK$150 即享減 HK$30 優惠；「火五越式牛肉粉專門店 Pho 5」指定食品買一送一（黃金脆魚皮、扎肉撈檬、火五生牛肉粉、凍鹹檸梳打及凍青檸梳打）；「星星 Pho Cha Seng Seng Korean Cuisine」 訂購滿 HK$200 即送泡菜一份。

【限聚令收緊】食肆限2人一枱、營業至晚上10時　業界料12月生意將跌6成

【限聚令收緊】餐飲業料生意額跌6至7成　形容有如「嚴重風暴」

責任編輯：蘇穎琪

新冠肺炎疫情 疫情 外賣 限聚令 食品 Uber Eats 餐廳 信用卡

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