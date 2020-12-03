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【宏觀中國】服務業PMI創年內次高　服務業復甦傳導至就業市場

股樓投資 11:12 2020/12/03

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財新中國11月服務業PMI為57.8，比上月大增1個百分點，連續7個月處於榮枯綫之上，並創下今年來的第二高水平。

【置業調查】近7成受訪者冀「減辣」助換樓入市 代理：低息環境下「壓測」名存實亡，請看【見下頁

該指數在疫情高峰時，曾在2月跌至26.5，及後至5月才重回榮枯綫之上，並於6月彈至58.4的年內最高水平，由連續7個月擴張的情況看，中國服務業的復甦相當強勁。

值得注意是，服務業供需兩端的景氣度高，已傳導至就業市場，使得服務業就業指數連續四個月保持擴張，11月更有所提速，創下2010年11月以來新高。

此外，服務業企業的平均經營成本進一步上升，主要因普遍的原料成本及用工費用增加，11月漲幅比上月更為顯著。同時，企業卻能夠提高價格將成本轉嫁消費者，11月服務業投入和收費指數升至2010车9月和3月的最高值，這也呼應了供需兩端的高景氣度。

【異動股】控股權易手兼觸發全購 富匯建築股價彈近一倍，請看【見下頁

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩端同步向好，海外需求持續保持擴張態勢，就業改善十分明顯。

而且，市場需求旺盛，製造業開始主動補庫存，成本和收費兩端價格指數上漲，企業家信心指數持續維持高位，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。

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記者：林衛

 
中國 PMI 經濟

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