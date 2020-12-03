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【2021展望】摩根資管許長泰：企業配股因經濟復甦為明年做好準備　逐步加碼金融物流出口股　

股市 11:13 2020/12/03

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許長泰指，整體來看，明年環球經濟會逐步改善，加上美元走弱，利好股市前景。

近日小米 （01810） 、理想汽車（美︰LI）、龍湖 （00960） 等多家公司配股，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，樂觀來看，近日配股的都是成長型公司，公司看到經濟表現有改善，因此先集資，為未來營運增長做好準備，也是相當合理，整體來看，明年環球經濟會逐步改善，加上美元走弱，利好股市前景。

高盛指明年股市百花齊放，詳見【下一頁】

許長泰指，現時市場對旅遊、原材料等行業的盈利預期不是很強，隨着經濟復甦，有關行業的盈利會持續向上，資金將會轉向這些價值型股票，從而帶動明年股市向上。「雖然科技及醫療保健行業長遠增長前景仍佳，但投資者應在投資組合內，增加今年落後的價值股比重。」

對於未來3至6個月的港股投資部署，他指，可增加與環球經濟復甦相關的板塊比重，包括金融、物流及出口股，明年初再逐步加碼以香港為基地、業務遍佈全球的企業，待香港疫情受控，恢復通關時，明年中便可買入房地產、租務、零售及旅遊相關行業。

美國眾議院通過《外國公司問責法》，許長泰稱，法案主要是針對訊息披露問題，畢竟美國市場的成交量較高，未來仍會有中資企業赴美上市，但不能否認，來港或回內地作第二上市的中資企業也會愈來愈多，原因可能是作為後備方案、對冲或擴闊投資者基礎。

相關文章：【2021展望】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市　精選三大投資主綫

相關文章：【2021展望】瑞信料港股「慢牛市」可持續　恒指未來12個月目標28000點

 

編輯：陳韻妍

香港股票 許長泰 集資 第二上市 配股 出口股 香港 買入 財富及資產管理 美國眾議院

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