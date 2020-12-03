【美股焦點】華興資本：中概股將優先考慮回港上市　《問責法案》仍需經總統簽署

▲ 華興證券龐溟指，中概股監管風波不會改變新經濟板塊熱潮。

美國使出「辣招」劍指中概股，刮起中概股監管風波。華興資本首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟撰文直言，中概股監管風波不會改變新經濟板塊熱潮，中國通過大力推進內地資本市場改革，並與香港市場緊密合作，爲進一步擁抱新經濟成分做好了準備，這無疑將促使部分在美上市公司與擬上市企業，將赴港或回A納入考慮範圍。

龐溟表示，《外國公司問責法案》仍需經美國總統簽署同意後才能成爲法律，目前尚未得到參眾兩院一致通過，說明美國國會中兩黨共識是向中國施加更多壓力，值得引起警惕。但已是大概率事件，中概股在一段時間內將圍繞此類爭端與監管的不確定性。

眾議院通過法案【下一頁】

中概股將優先考慮港股第二上市

香港、上海、深圳三地交易改革進行的背景下，龐溟認為，更多中國擬上市企業選擇在內地或香港上市。對有可能尋求第二上市或再上市的中概股而言，相比A股市場，預計其出于境外融資需要、行業受監管情况、VIE結構上市便利度等各方面考慮，現階段會優先考慮港股上市。市值較大的中概股在港第二上市比較便捷，中小市值的中概股來有可能從美國私有化退市後，在香港重新上市。

他形容中概股的回歸將是逐步的過程和長期的故事，而不會是迅速退潮褪色的熱話，更不會對香港市場和A股市場的流動性帶來很大的影響。

中概股回流是美股的損失

龐溟認為，如果中概股大規模回流，對美國股票市場的一級市場和二級市場表現都會構成一定的壓力。美國投資者也會失去分享中國經濟增長和中國新經濟成分公司增長增值的難得機會。惟中概股短期有可能面臨一定的市場情緒波動與估值壓力。

該行研究表明，過去三年，自願私有化的中概股，在退市前的6個月內，其股價表現跑贏了中概股總體表現；在退市前的6個月、3個月和1個月內的平均股價表現也都錄得正增長。

華興認為，中國新經濟板塊仍將是資本市場的重要投資主題之一，成長股和新經濟板塊有望繼續跑贏大市。因為從經濟增長和社會轉型的角度看，中國會靠科技促進經濟轉型、拉動內需的雙輪驅動、保持宏觀經濟平穩增長。故從長期看，科技、消費都會繼續是具有較大投資價值的投資主綫和投資領域。

相關文章：【美股焦點】阿里巴巴向小鵬汽車委派新董事 上任不足10日離任

編輯：陳華