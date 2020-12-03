香港貴金屬同業協會第二十屆執行委員會 委員就職典禮暨會長聘任儀式

香港貴金屬同業協會假座金銀業貿易場交易大堂舉行「香港貴金屬同業協會第二十屆執行委員會委員就職典禮暨會長聘任儀式」，邀請到財經事務及庫務局陳浩濂副局長以及金銀業貿易場張德熙理事長臨蒞見證就職儀式。三位身兼金銀業貿易場及香港貴金屬同業協會名譽會長馮志堅先生、李德麟先生BBS及陳尚智先生均有現身出席支持活動。

陳浩濂副局長主持監誓儀式，並親自頒授聘任書給予15位貴金屬同業協會會長，包括: 王坤銘先生、吳金奇先生、吳穎龍先生、李文偉先生、李業偉先生、張傑威先生、梁仲強先生、陳 健先生、陳受浩先生、陳瑞群先生、陳穎瑤女士、黄俊雄先生、楊炳坤先生、趙雲龍先生及鄧國榮先生。

香港貴金屬同業協會鄺奕初主席致詞時表示，協會自1981年成立至今已踏入第39個年頭，今年我們業界經歷很多挑戰，但貴金屬業的精英翹楚都是見慣大起大落，經得起風浪的。在疫情當下，我們以簡單而隆重方式舉辦就職典禮， 今屆15位會長在艱難時期仍出錢出力支持協會，實在感激萬分。近日疫情反彈，難得各位貴賓光臨，素來與本場關係緊密的局長來臨，令我們這個典禮變得不簡單。局長對我們金銀行業真係有情有義，本人謹代表協會衷心向各位感謝及致敬。

協會在過去一年雖然受到疫情影響，但亦默默為業界貢獻，做了一些工作。在金融服務界選民登記前三個月，各委員積極向行員及所屬各行號，鼓勵登記成為選民，盡業界應有責任，結果令登記行號大幅增加。

另一方面，在疫情影響下，很多行員生意大受影響，貿易場積極爭取政府對業界的資助，協會配合貿易場行動，各委員在短短時間下促成了「疫情影響問卷調查」，很快得到充分回應，發揮協會角色，為會員及行業爭取福利。

最後得到政府對行員及註冊從業員有不錯的資助，金錢事小，能得到政府當局重視最為重要，在此衷心感謝貿易場理事長團隊努力不懈為業界成功爭取。協會期望日後能在貿易場各方面發展出點綿力，並歡迎業界前輩友好給予本會寶貴意見。

財經事務及庫務局陳浩濂副局長致詞時表示，他一直都是金銀業界的其中一份子，亦都在金銀業貿易場擔任顧問一段時間，所以都好珍惜與業界見面交流的時間。

金融服務業在香港經濟都是很重要一環，在過去這幾個月，香港以至環球經濟受到各種沖擊，包括:新冠肺炎、中美貿易摩擦、香港的社會問題。但今年香港整體的金融系統尚算穩定，不論債券市場、證券市場都交易結算都是暢順，在6月份國安法實施以後，有幾百億美元的資金流入香港市場。

陳浩濂副局長提到貴金屬是金融服務業很重要的一環，香港貴金屬協會與金銀業貿易場在防疫基金的報告內反映市場情況，使到政府可以得到快速而準確的資訊從而作出回應，可以推出「貴金屬貿易行業資助計劃」，足以證明政府很支持和關心貴金屬業界的情況。

同時，政府現正就有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》進行公眾諮詢，當中包括透過引入貴金屬及寶石交易商註冊制度從而加強香港規管打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，陳浩濂副局長希望協會與金銀業貿易場繼續緊密合作，加強溝通，為業界發聲，提供資料給我們參考。未來，我們政府會與業界繼續緊密溝通，緊密合作，做好貴金屬行業，金銀業貿易的發展，從以鞏固香港國際金融中心的地位。

金銀業貿易場張德熙理事長致詞時表示，今屆執行委員會及會長們有幸得到財經事務及庫務局陳浩濂副局長，以及四位名譽會長出席支持實在是榮幸。多謝香港貴金屬同業協會三十多年來的支持，協會作為貿易場與從業員、行員的溝通橋樑，扮演著重要的角色。

▲ 財經事務及庫務局陳浩濂副局長(中)主禮，以及四位金銀業貿易場永遠名譽會長出席見證儀式。

▲ 財經事務及庫務局陳浩濂副局長致詞時表示，他一直都是金銀業界的其中一份子，亦都在金銀業貿易場擔任顧問一段時間，所以都好珍惜與業界見面交流的時間。

▲ 香港貴金屬同業協會鄺奕初主席致詞時表示，近日疫情反彈，難得各位貴賓光臨，素來與本場關係緊密的局長來臨，令我們這個典禮變得不簡單。局長對我們金銀行業真係有情有義，本人謹代表協會衷心向各位感謝及致敬。

▲ 金銀業貿易場張德熙理事長致詞時表示，多謝香港貴金屬同業協會三十多年來的支持，協會作為貿易場與從業員、行員的溝通橋樑，扮演著重要的角色。

▲ 香港貴金屬同業協會鄺奕初主席代表全體委員從財經事務及庫務局陳浩濂副局長手上接過選委書。

▲ 財經事務及庫務局陳浩濂副局長儀式上發言，亦不忘呼籲業界留意政府現正就有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》進行公眾諮詢，當中包括透過引入貴金屬及寶石交易商註冊制度從而加強香港規管打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。希望協會與金銀業貿易場繼續緊密合作，加強溝通，為業界發聲，提供資料給我們參考。

~第二十屆執行委員會~

主席: 鄺奕初

副主席: 鄺德成、張德貴、唐桂坤、李志堅

經理: 嚴德雄

委員: 羅觀耀、羅啟義、黎澤源、蔡忠杰、潘祖堅、劉世雄、葉頌、馮煒能、張資博、張明良、林政揚、林社偉、李庭鈞、吳茂松、史理生

秘書: 賴栩晴



~第二十屆會長、顧問名單~

永遠會長: 張德熙

名譽會長: 李和聲、李德麟、胡經昌、陳尚智、馮志堅

會長: 王坤銘、吳金奇、吳穎龍、李文偉、李業偉、張傑威、梁仲強、陳健、陳受浩、陳瑞群、陳穎瑤、黄俊雄、楊炳坤、趙雲龍、鄧國榮

名譽顧問: 宋榮耀、李惟宏、杜文輝、林廷翰、婁志龍、莊蔚澄、陳仁俊、陳偉民、陳銘潤、馮亷、黃循球、楊力成、 詹劍崙、鄭錦標、謝滿全、鄺樹明、羅明立

義務核數師: 賢信會計師事務所

義務法律顧問: 黃展鵬律師

按姓氏筆劃排序

關於香港貴金屬同業協會

前身為「香港金銀業貿易場出市代表協進會」，於1981年由一班本場出市代表組成，旨在為會員爭取福利及就業推薦，同時亦是與本場理監事會溝通的橋樑。及後隨時代本場業務邁向電子化，協進會亦相應擴濶會員職面及服務範疇，廣納貴金屬市場不同工作性質的從業員為會員，並提供相應資訊及協助。2007年正式易名為「香港貴金屬同業協會有限公司」。

如有垂詢，請聯絡：

香港貴金屬同業協會有限公司秘書賴栩晴 (Alice Lai)

電話 : +852 3678 0099

電郵 : hkpmta@gmail.com



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