【美國大選】特朗普「最重要」演說:若有舞弊 拜登不能當總統

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登為候任美國總統。美國總統特朗普周三於社交平台上載演說影片,特朗普形容今次的演說,可能是其「所發表過最重要的演說」。特朗普再次強調,今次美國大選出現選舉舞弊,而他作為總統,有責任捍衞法律、憲法及選舉制度。

特朗普在社交平台Facebook及Twitter,分別上載長達46分鐘及2分鐘的演說影片。特朗普指,以往只有「選舉日」,但今次大選卻是「選舉周」、「選舉月」,形容在今場選舉中「有很多壞事情發生」(lots of bad things happened)。

特朗普指,自己有責任捍衞法律及憲法,他亦決心保護正受「正被協力進攻及圍攻中」(is now under coordinated assault and siege)的選舉制度。

特朗普又指:

「如果我們對選舉出現欺詐行為的說法是正確的,拜登就不能當總統。我們正在談論數十萬張選票。我們在談論的是前所未有的數字。」 (if we are right about the fraud, Joe Biden can't be president. We're talking about hundreds of thousands of votes. We're talking about numbers like nobody has ever seen before.)

特朗普的演說影片,隨即被Twitter標示為「此有關選舉舞弊的說法有爭議」(This claim about election fraud is disputed);Facebook標示為「拜登被預測為美國總統選舉的獲勝者」(Joe Biden is the projected winner of the US Presidential election.)。

