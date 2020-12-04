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【黎智英被捕】黎智英涉欺詐案被拒保釋　壹傳媒今日復牌急彈5成半

股市 10:14 2020/12/04

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案件押後至明年4月16日再訊，並拒絕黎智英的保釋申請。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英及集團兩名高層周達權及黃偉強，被控欺詐罪昨提堂，其中黎智英保釋申請被拒須還押候審；另外兩人則獲准以人事及現金擔保。壹傳媒昨收市後發公告指，事件不會對集團日常營運造成即時重大不利影響，並已向聯交所申請今日復牌。壹傳媒股價今早高開4成，截至上午10時13分，該股最新報0.365元，升56%，成交額1.07億元。

壹傳媒昨日早上開市前停牌，以待發出有關公司內幕資料的公告。壹傳媒收市後刊發公告，獲悉黎智英、周達權及黃偉強分別被控欺詐罪，指控壹傳媒在將軍澳工業邨的營業場所，違反與科學園公司的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。

董事會指，預期指控不會對集團的日常營運造成即時重大不利影響，董事會將密切觀察及評估情況，並於適當時作進一步公告。

法庭拒黎智英保釋申請　指其有棄保潛逃風險

案件昨日早上於西九龍裁判法院提堂，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。法庭押後案件至明年4月16日再訊，並拒絕黎智英保釋申請，下令還押候審；另外兩人則獲准以人事及現金擔保。

裁判官蘇惠德指，黎智英有棄保潛逃及重犯風險，不准其保釋；至於同案另外兩名被告，周達權及黃偉強分別獲准以20萬元及10萬元現金及人事擔保，並需定時報到及不准離境。

案情指，三人於2016年6月27日至2020年5月22日期間，向香港科技園公司隱瞞、沒有在香港工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司在1999年5月25日訂立的租契所容許下而使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或該處所的部份，並向科技園公司虛假地表示，在該租契所容許下而使用或曾經使用該處所或該處所部份。上述行為意圖詐騙科技園公司未有採取行動執行租契下的權力，導致蘋果印刷公司或力高顧問得益，或致科技園公司蒙受不利。

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編輯：吳敏芳

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