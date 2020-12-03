【黎智英被捕】黎智英及壹傳媒高層今早提堂　黎智英保釋被拒、明年4月再訊

▲ 案件押後至明年4月16日再訊，並拒絕黎智英的保釋申請。

壹傳媒 （00282） 開市前停牌，以待發出有關公司內幕資料的公告。《蘋果日報》報道，警方昨落案控告壹傳媒創辦人黎智英及集團兩名高層周達權及黃偉強，指3人涉欺詐科技園公司，案件今早於西九龍裁判法院提堂，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。裁判官拒絕黎智英保釋申請，下令還押候審；另外兩人則獲准以人事及現金擔保。

案件暫時毋須答辯，控方申請押後至明年4月16日再訊，待警方進一步調查，並反對三人保釋。

裁判官蘇惠德准押後案件至明年4月16日再訊，並指出黎智英有棄保潛逃及重犯風險，不准其保釋；至於同案另外兩名被告，周達權及黃偉強分別獲准以20萬元及10萬元現金及人事擔保，並需定時報到及不准離境。

控方指，三人於2016年6月27日至2020年5月22日期間，向香港科技園公司隱瞞、沒有在香港工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司在1999年5月25日訂立的租契所容許下而使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或該處所的部份，並向科技園公司虛假地表示，在該租契所容許下而使用或曾經使用該處所或該處所部份。上述行為意圖詐騙科技園公司未有採取行動執行租契下的權力，導致蘋果印刷公司或力高顧問得益，或致科技園公司蒙受不利。

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編輯：吳敏芳