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【異動股】控股權易手兼觸發全購 富匯建築股價彈近一倍

股樓投資 10:46 2020/12/03

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上市大約兩年、主要於香港從事土木工程業務的富匯建築 （01034） ，今日股價曾升超過1倍，最高見0.52元，較上日收市0.21元升147.6%，因為公司控股權易手兼折讓40%提全購。

公司在周一（11月30日）停牌，其後公布現任主席兼行政總裁及控股股東羅富強，以每股0.125元的價格，出售手上所有75%股權予獨立第三方劉心藝，涉及股份及金額分別達到4億股及1.5億元。由於觸及條件，因此劉心藝按每股相同作價，提出強制性無條件現金要約。按照成交價格，每股要約價較停牌前0.21元折讓達四成，涉及金額達到5,000萬元。

控股權易手後新股東仍然計劃維持上市地位，以及持續僱用現有管理層及僱員，繼續維持現有業務，新股東劉心藝計劃審閱營運及業務活動，制定長遠業務策略。根據公告，劉心藝自2017年開始擔任深圳市一合文化傳播市場總監。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 工程 香港 異動股 停牌 成交

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