【ET講股通】梁耀康：整固後再上　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日收報26728點，升195點。大市成交額1,354億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股近日表現較預期強，已收復周一大跌市的不少失地。短綫而言，恒指造出兩個底，先看能否突破27000關，若成功，則可上望28000點，且看年底前的粉飾櫃窗活動能否帶來動力。持有個股的話，不需太留意指數走勢。

領展破位 短綫上望75、78元

憧憬明年經濟復甦，收租股受捧，領展 （00823） 升5.7%至70.8元。該股現價息率達4厘，有一定吸引力，可收集。今日股價破位，可考慮加注，第一關上望75元，再下一級78元。有貨者可續持有。

小米回補下跌裂口 23.7元有支持

小米 （01810） 反彈4.1%至25.3元，幾近完全回補下跌裂口。小米配股價23.7元，較當時股價折讓9.4%；另發行2027年零息可換股債，換股價36.74元，較當時股價溢價4成。展望後市，短綫已消化配股消息，相信配股價23.7元支持力強，換股價36.74元則可視為長綫心理目標價位。

騰訊 （00700） 升2.6%至589元，惟未突破600元前，難言重返升勢。有貨者可續持有，若整體大市造好，相信騰訊可重上600元。

滙豐阻力看45、47元 宜保持戒心

滙豐 （00005） 升2.1%至43.4元，主要受惠歐央行允許將15%至25%盈利派息。不過，要留意滙豐2019年派息比率100%，2018及2017年則派81%及106%，但在盈利前景不利下，相信實際派息有限。技術上，先看能否上望45、47元，若突破，再看50元以上。有貨者宜保持戒心，有意入市者則宜控制注碼。

外圍方面，且看上證能否突破橫行區，以及道指能否企穩在3萬點以上。

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