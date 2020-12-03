  • 17°C
香港時間 : 20201203日 (四) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：整固後再上　同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:04 2020/12/03

分享：

恒指全日收報26728點，升195點。大市成交額1,354億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股近日表現較預期強，已收復周一大跌市的不少失地。短綫而言，恒指造出兩個底，先看能否突破27000關，若成功，則可上望28000點，且看年底前的粉飾櫃窗活動能否帶來動力。持有個股的話，不需太留意指數走勢。

領展破位  短綫上望75、78元

憧憬明年經濟復甦，收租股受捧，領展 （00823） 升5.7%至70.8元。該股現價息率達4厘，有一定吸引力，可收集。今日股價破位，可考慮加注，第一關上望75元，再下一級78元。有貨者可續持有。

小米回補下跌裂口  23.7元有支持

小米 （01810） 反彈4.1%至25.3元，幾近完全回補下跌裂口。小米配股價23.7元，較當時股價折讓9.4%；另發行2027年零息可換股債，換股價36.74元，較當時股價溢價4成。展望後市，短綫已消化配股消息，相信配股價23.7元支持力強，換股價36.74元則可視為長綫心理目標價位。

騰訊 （00700） 升2.6%至589元，惟未突破600元前，難言重返升勢。有貨者可續持有，若整體大市造好，相信騰訊可重上600元。

滙豐阻力看45、47元  宜保持戒心

滙豐 （00005） 升2.1%至43.4元，主要受惠歐央行允許將15%至25%盈利派息。不過，要留意滙豐2019年派息比率100%，2018及2017年則派81%及106%，但在盈利前景不利下，相信實際派息有限。技術上，先看能否上望45、47元，若突破，再看50元以上。有貨者宜保持戒心，有意入市者則宜控制注碼。

外圍方面，且看上證能否突破橫行區，以及道指能否企穩在3萬點以上。

【「ET講股通」問股環節，包括︰耀才、九倉、阿里巴巴、東風、中行、美團、中國鐵塔、石藥、眾安在線、移卡、中信股份︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看）
2020/12/02
【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看）
【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看）
2020/12/01
【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看）
【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看）
2020/11/30
【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看）
【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股　同場加映答股環節（立即收看）
2020/11/27
【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股　同場加映答股環節（立即收看）
【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？　同場加映答股環節（立即觀看）
2020/11/26
【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？　同場加映答股環節（立即觀看）
個股分析 技術分析 投資推介 滙豐控股（00005） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 領展房產基金（00823） 市況分析

上一篇文章

【內房數據】正榮上月銷售按年升11%　一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】移卡及股東齊配股　集資約9.3億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元