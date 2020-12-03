【ET講股通】梁耀康：整固後再上 同場加映答股環節（立即觀看） 股市 17:54 2020/12/03 分享： 逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/02 【ET講股通】孫運喜：抽水潮玩法 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/01 【ET講股通】孫運喜：淡友四大武器 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/30 【ET講股通】梁耀康：傳美再制裁挫港股 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股 同場加映答股環節（立即收看） 2020/11/27 【ET講股通】梁耀康：上望28000 中資金融股 同場加映答股環節（立即收看） 【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？ 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/11/26 【ET講股通】梁耀康︰資源股升完未？ 同場加映答股環節（立即觀看） 市況分析