在兩週前，本文已經提及資金出現輪動的情況。11月結束，市場的數據證明了本文的觀點——道指在11月的升幅有11.7%，是1987年以來最大的單月升幅。市場風險胃納上升和宏觀經濟改善令我們留意到一些國家和地區出現了策略性的投資機會，當中有東盟國家、歐洲、亞洲（除日本）房地產、能源、金融和旅遊相關的主題。被形容為「策略性」是因為非所有主題中的板塊均看好，但當中仍有可取的。

舉東盟（包括泰國、印尼、菲律賓和馬來西亞）為例，在2018貿易戰和其他因素令東盟國家出現了明顯的資金外流，而今年（截至11月25日）更加是過去10年來最嚴重的。在疫情的影響下，東盟國家的旅遊業在經濟封鎖下幾乎停頓，環球經濟受影響亦令東盟國家的出口大幅下降，在這連帶關係下，國內消費隨之減少，外國資金出現外流。不過，細看數據，11月份的外國資金流是呈現正數。因此，我們相信疫苗研發的好消息是東盟國家的催化劑，在疫苗面世的情況下，這些國家的經濟活動將逐漸回復，大流行的「受害者」將受惠於疫苗研發。再者，東盟相對於其他地區的估值已經處於低殘的水平，相信追落後的潛力將會較大。當然，東盟只是其中一個例子。

12月初始，英國成為全球首個預訂了四千萬劑並批准了新冠肺炎疫苗的西方國家，我們拭目以待。雖然疫苗並不能解決所有的經濟問題，但亦是一個好的起點，為策略性投資帶來了機會。

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