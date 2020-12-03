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大嶼山4000呎地皮拍賣　175萬晉身做地主

股樓投資 10:28 2020/12/03

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政府擬推「明日大嶼」計劃，不少投資者也看好大嶼山發展，日前忠誠拍賣行舉行拍賣會，推出一塊位於長沙的地皮拍賣，開價10萬元，獲投資者搶購，終以175萬元成交，較底價高逾16倍。​​​​​​

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地皮位於大嶼山長沙丈量約份332號地段410、448、521及522號，鄰近長沙上村，建築面積4,358平方呎，開價10萬元，每口叫價5萬元，最終經33口承價，以175萬元成交，每呎地價401元。為配合限聚令，拍賣會未有安排記者入場，亦無透露競投人數及買家身份。

雖然地價只約175萬元，但值得留意的是，據拍賣網資料顯示，該地皮屬鄉村式發展用途，地盤位置分散，而且地形不規則。

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撰文 : 黄卓賢

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