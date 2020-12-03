▲ 【新股IPO】泡泡瑪特被捧為傳統產業「新經濟」 估值有望達到546億元

新股熱潮延續，泡泡瑪特 （09992） 孖展據報暫錄得逾630億元，超額認購99.5倍。據外電報道指，泡泡瑪特銷情理想，國際配售將提早截飛。 內地傳媒報道，按照現在的認購熱度，泡泡瑪特 最終估值有望達到70億美元（546億元）。

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證券時報頭版刊文，形容泡泡瑪特是傳統產業的「新經濟」。文章指，泡泡瑪特是一間快速增長的公司，期待構建覆蓋潮流玩具全產業鏈的綜合運營平台。2017年泡泡瑪特在新三板掛牌，2019年4月除牌，除牌的時候市值為20億元人民幣。如今一年多過去，其估值和營收規模一樣，大幅增長。以70億美元估值計算，將超過國內很多運轉多年的大型超市和連鎖機構。

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產品獲熱炒 盲盒成殺手鐧

文章稱，潮流玩具也是一個老產業。在美國、日本有很多動漫迷收藏漫畫書或者模型，一方面出於喜愛，另一方面有升值空間。在中國也有很多愛好者。泡泡瑪特持續不斷推出新產品，讓消費者癡迷，在二手平台上受到追捧。其中，潘神聖誕隱藏款原價為59元人民幣，能賣到2350元人民幣；Molly胡桃夾子王子隱藏款原價59元人民幣，可以賣到1350元人民幣。

目前泡泡瑪特註冊會員已發展到320萬個，去年有近20萬消費者在盲盒（即福袋）上花費超過2萬元人民幣，有玩家甚至一年豪擲百萬。2017年至2019年，該公司營收從1.58億元人幣增至16.83億元人幣，年覆合增長率達326%，凈利也從156.9萬元人幣增至4.51億元人幣。

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編輯：吳敏芳